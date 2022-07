El día que un programa mexicano rechazó a Ricardo Arjona por “cantar feo"

Ricardo Arjona trabajó durante varios años por su meta de llegar a los escenarios del mundo, el guatemalteco dejó su tierra para promover su música, pero no fue fácil, al inicio experimentó el rechazó, como ocurrió en el famoso programa mexicano "Siempre en Domingo".

Arjona llegó a México en 1990 en busca de una sólida carrera musical tras participar en el Festival OTI en 1988 y haber vivido una temporada en Argentina. Ya en el medio conoció a Raúl Velasco del famoso programa "Siempre en Domingo", donde todas las estrellas despegaban, sin embargo el controversial presentador se negó a llevarlo al programa y le hizo una dura crítica.

Durante sus primeros años en México, Arjona no tenía mucho trabajo como cantante e incluso tuvo problemas económicos, de esa cuenta aceptó un papel en una telenovela para obtener ingresos que le ayudaran a subsistir, además ingresó en la producción llegando a aprender su oficio desde otro ángulo.

"Ya componía canciones cuando llegué a México y después de dos años de no encontrar nada empiezo a trabajar como asistente de productor, buscando a los artistas al aeropuerto, les servía café y todo el asunto. En esa época el trabajo que hacía como compositor, a la industria le parecía interesante, pero no creían que fuera a pasar algo con eso. Yo era más bien el cantautor al que era interesante invitar en las noches de bohemia a sus casas, lo que marcaba una ironía tremenda porque conocía a los tipos que manejaban la industria pero ninguno me grababa... prácticamente dormía en el sillón que estaba enfrente a la consola, una SSL inglesa fantástica del estudio de Dallas. Fumaba dos cajetillas y media de cigarros diarias, tomaba café todo el día y una Whataburguer, la hamburguesa más famosa en esa zona. Pero al final de ese camino me había hecho productor de discos y fue un salto interesante", contó en una entrevista al medio argentino "El Clarín".

Ya dentro del mundo artístico de la época, Arjona logró un acercamiento con Raúl Velasco para pedirle la oportunidad de presentarse en su show, sin embargo, el conductor lo rechazó de forma tajante diciéndole que: “cantaba feo y componía peor”.

Arjona siguió enfocado en su carrera y en uno de tantos momentos incursionó en la actuación, apareciendo en la telenovela "Alcanzar una estrella", allí, el productor de la trama, Luis de Llano, quien sabía de su talento musical, habló con Raúl Velasco para que le diera una oportunidad.

La primera presentación de Arjona en el famoso programa fue a principios de 1992, en un programa especial transmitido desde El Salvador, su show fue un éxito rotundo a tal punto que hizo que Velasco se tragara sus palabras.

A partir de ahí el guatemalteco siguió como uno de los invitados estrella en múltiples ocasiones, según el medio El Heraldo de México, Raúl siempre alardeó de haberlo descubierto.

Se desconoce cuál fue la relación de Raúl Velasco y Ricardo Arjona detrás de cámaras, aunque los medios mexicanos dicen que el guatemalteco se convirtió en uno de los favoritos del conductor por garantizarle los ratings más altos de audiencia.

Actualmente Ricardo Arjona está en el "Pop Star Power" de los artistas más influyentes del mundo según el medio estadounidense especializado en economía y negocios "Bloomberg". El guatemalteco está en el puesto 24 del top 25 compartiendo con Dua Lipa, Karol G, Olivia Rodrigo, Harry Styles, Justin Bieber, Paul McCartney, Drake, Kendrick Lamar, Coldplay y The Weeknd entre otros.

