Alertan por venta de pirotecnia en forma de golosinas, juguetes y alimentos

Las autoridades indican que estos juegos pirotécnicos ponen en riesgo la salud y bienestar de los guatemaltecos.
Autoridados hacen un llamado de atención sobre la peligrosidad de los juegos pirotécnicos en forma de alimentos.
Estos juegos se han puesto a la venta desde años anteriores aunque se les ha hecho el recordatorio a los vendedores que este tipo de cohetes ponen en riesgo al consumidor, especialmente a los niños que pueden confundirlos por su llamativo empaque.
Este tipo de pirotecnia es disfrazada en forma de golosinas como dulces y bombones, sopas, bebidas gaseosas y otras que ponen en riesgo a quienes adquieren estos productos, indica la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), en un comunicado.
Asimismo, la Diaco solicita a los consumidores que pongan atención en la quema de pirotecnia y de encontrarse con productos que sean engañosos hagan la denuncia con las autoridades correspondientes.