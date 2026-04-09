Según la Diaco, los incrementos de precio en la canasta básica no son desmedidos

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Diaco advierte que no se permitirán aumentos injustificados e insta a la población a denunciar irregularidades en los precios.

La directora de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), Leslie Tzicap, amplió su evaluación sobre el comportamiento de los precios de la canasta básica y los combustibles, en medio de un contexto internacional que mantiene presión sobre los mercados y genera incertidumbre en el país.

De acuerdo con la funcionaria, los monitoreos más recientes reflejan que, por ahora, los productos esenciales mantienen cierta estabilidad, aunque con variaciones puntuales en algunos alimentos.

Diaco mantiene monitoreos constantes en mercados y supermercados. (Foto: Soy/502)

En ese sentido, subrayó que la institución ha reforzado la vigilancia en mercados cantonales, supermercados y tiendas de barrio, con el fin de identificar cualquier incremento injustificado.

"El trabajo de DIACO en primer lugar es necesario indicar que no es fijar precios. Hacemos monitoreo, es decir, en cada uno de los verificadores que va a nivel nacional, su papel es establecer en cuánto es que están dando los precios en cada lugar. Lo que se trabaja es un promedio, no podemos trabajar a nivel de un solo dato."

Canasta básica

Tzicap, aclaró las diferencias entre las mediciones de precios que realiza la institución y los datos que presenta el Instituto Nacional de Estadística (INE), especialmente en torno al comportamiento de la canasta básica.

La funcionaria enfatizó que la Diaco no fija precios, sino que se encarga de monitorearlos directamente en el mercado a través de verificaciones en campo a nivel nacional. En ese proceso, explicó, la institución construye promedios con base en múltiples puntos de venta, con el fin de evitar datos sesgados.

"Lo que se trabaja es un promedio, no podemos trabajar a nivel de un solo dato, ir a un solo mercado, ir a una sola pollería, por ejemplo, no. Porque entonces sería dar un dato sesgado. Nosotros vemos todo en macro a nivel nacional y de eso se hace un promedio para poder dar los datos", explicó Tzicap.

Los datos del INE reflejan tendencias técnicas, no precios exactos en cada mercado, según la Diaco. (Foto: Archivo/Soy502)

En ese sentido, subrayó que los datos que genera la Diaco responden a verificaciones reales en mercados, supermercados y expendios, lo que permite identificar variaciones, posibles abusos o prácticas especulativas que afecten al consumidor.

Por otro lado, marcó una diferencia clara con la metodología del INE, al señalar que esta entidad trabaja con indicadores económicos más amplios, como la inflación, lo que implica un enfoque distinto en la medición del costo de vida.

Tzicap agregó que, debido a estas diferencias metodológicas, los resultados de ambas instituciones no siempre coinciden de forma directa. En esa línea, indicó que los monitoreos realizados por la Diaco en mercados, supermercados y expendios no evidencian incrementos generalizados, sino variaciones puntuales en ciertos productos.

"Nosotros ahorita estamos dando el monitoreo a nivel nacional, no solo en precios de combustibles, es decir, que el equipo de Diaco se divide para poder hacer verificaciones en temas de presión de combustibles, en temas de CBA, que es la canasta básica, y en otros temas también que se están ventilando que no podemos dejarlos a la deriva. Todo va de la mano para ver que si en algún momento nos tira alguna alerta, pues efectivamente actuar o presentar en su caso quejas o denuncias respectivas", explicó.

Asimismo, enfatizó que el rol de la institución es asegurar que cualquier variación tenga sustento técnico y no responda a prácticas inadecuadas o especulativas, especialmente en un contexto donde factores externos pueden influir en los precios.