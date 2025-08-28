Diaco asegura que bajaron los precios de gas y la Canasta Básica

-

Diaco enfatiza la importancia de las denuncias por alza de precios.

ARTÍCULO RELACIONADO: Bajan los precios del gas propano en Guatemala

El jefe de Verificación de Precios de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), Herbert Ordóñez, informó durante La Ronda, que en la última semana se mantienen estables los precios de los productos que integran la canasta básica y productos derivados del petróleo.

Sobre la canasta básica, el funcionario señaló que los monitoreos realizados en mercados, supermercados y tiendas de barrio reflejan estabilidad en los precios de los 66 productos que la integran.

Aclaró que, aunque los costos de producción y transporte se incrementaron tras la pandemia, actualmente no se reportan alzas significativas.

Gas propano

En cuanto a la reducción de precios registrados en el gas propano, Ordóñez explicó que el cilindro de 25 libras bajó de Q120 a Q110, mientras que el de 35 libras pasó de Q168 a Q154.

La reducción se relaciona con la caída de la demanda internacional tras el fin del invierno en varios países del hemisferio norte. (Foto illustrativa: istock)

De igual manera, el cilindro de 60 libras se redujo de Q288 a Q264 y el de 100 libras de Q480 a Q440.

Esta baja, según indicó, beneficia tanto a familias de ingresos bajos y medios como a los pequeños negocios que utilizan gas propano en sus operaciones.

Verificación de precios

Ordóñez detalló que la Diaco ha efectuado más de 14,000 verificaciones de precios a nivel nacional y brindado alrededor de 25,000 asesorías a consumidores, quienes han recibido orientación sobre cómo presentar denuncias y cotizar en distintos establecimientos para evitar pagar precios elevados.

La Diaco realiza superviciones a los comercios a nivel nacional. (Foto: Archivo/Soy502)

Respecto a las acciones de control en combustibles, indicó que en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas se realizaron 532 verificaciones en estaciones de servicio y 78 inspecciones en plantas envasadoras de gas licuado de petróleo.

Como resultado, se inmovilizaron 15 surtidores por irregularidades en la calibración de los equipos.

El funcionario también informó que la institución ha recuperado más de Q22.8 millones a favor de los consumidores en lo que va del año, tanto en reembolsos monetarios como en restitución de bienes y servicios.

Denuncia ciudadana

Finalmente, Ordóñez instó a la población a comparar precios en expendios y estaciones de servicio, y a utilizar los canales de denuncia de la Diaco para reportar irregularidades, a fin de garantizar que las reducciones internacionales en combustibles y gas se trasladen de manera inmediata al consumidor guatemalteco.

El funcionario mencionó los siguientes medios de comunicación para realizar denuncias ante la Diaco: