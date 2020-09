Diario español destaca la obra del cineasta Jayro Bustamante

El diario español "El País", destacó la trilogía del guatemalteco Jayro Bustamante, que, al juzgar por la crítica, será un éxito en el país europeo.

"Ixcanul", "Temblores" y "La llorona" han dado de qué hablar en el viejo continente.

"Temblores" se estrena este viernes 4 de septiembre y "La llorona" el 13 de noviembre “Casi prefiero llamarlo tríptico del insulto”, comenta el cineasta.

“Son los más comunes en mi país... las películas no están hechas para mostrar los problemas de discriminación que nos desbordan, sino que reflejan el orgullo del guatemalteco de ser como es, un orgullo por no progresar”, opinó Jayro al medio.

Bustamante se refiere al insulto, pues las tres cintas abordan la discriminación étnica, el machismo y el odio a la diversidad sexual, además de abordar el conflicto armado interno. Todo con los típicos insultos que los guatemaltecos suelen decir ante esto.

"El país" resaltó, cómo el cineasta ha logrado realizar su obra con poco presupuesto: “poco dinero, a espaldas del sistema, haciendo trucos para que parezca de mayor producción”, dice el nacional.

Acerca de "La Llorona" el medio describe:

Bustamante se aleja del drama para pasar al terror y Bustamante opina: “Siendo, como somos, una sociedad caribeña, de color gracias al pasado maya, nos rodea un oscurantismo enraizado en lo que no queremos hablar, en apartar la vista. Me indignan esos nuevos movimientos de positivismo -terrible palabra-, que dicen que sonrías para que el país vaya mejor. Eso es una tontería. Te irresponsabiliza del pasado, no va contigo, te hace cerrar los ojos... Y eso es La llorona”, explica, subrayando ese momento en que quien cierra los ojos es la Corte Suprema guatemalteca. “Solo nos queda el realismo mágico para responder a la impunidad. Esa llorona es la madre tierra llorando a sus desaparecidos en matanzas”.

