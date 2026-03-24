Embajadora de Austria visita primera fase de construcción del AeroMetro (video)

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Los trabajos de construcción de la primera fase del AeroMetro siguen avanzando.

El AeroMetro es una opción de transporte pensada para conectar a la ciudad y facilitar la movilidad de miles de personas.

La Municipalidad de Guatemala ha dado un paso audaz hacia el futuro con este primer sistema de electromovilidad por cable aéreo en Centroamérica.

La primera fase de construcción del proyecto ya está en marcha sobre la 12 calle y 6a. avenida de la zona 9, la cual consiste en establecer las bases de las estaciones.

Visita de campo

Este martes 24 de marzo, Elisabeth Kehrer, embajadora de Austria en Guatemala, residente en México, realizó una visita de campo por el lugar.

"Es un proyecto muy bonito que ayudará a la ciudad de Guatemala para resolver sus temas de transporte público", afirmó.

Según Kehrer, la obra ha avanzando en un 20% o 30%, asimismo explicó que "ya están agregando las cabinas en Suiza, hay trabajos paralelos".

Elisabeth Kehrer, embajadora de Austria en Guatemala, realiza una visita de campo en zona 9, donde se realiza la primera fase de construcción del AeroMetro.



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La embajadora aseguró que el AeroMetro será de mucho beneficio para los guatemaltecos.

Así ha avanzado la obra:

Así ha avanzado la primera fase de construcción del AeroMetro en zona 9



Video: Wilder López/Soy502 pic.twitter.com/dV1VeESTrW — Jessica Gonzalez (@Jessica09222863) March 24, 2026

Estas serán las fases de construcción: