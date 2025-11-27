"Está en manos del Presidente", responde ministro del CIV por supuesta renuncia

-

El ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz Bobadilla, explicó que está en manos del Presidente Bernardo Arévalo decidir su continuidad al frente de dicha dependencia.

Miguel Ángel Díaz Bobadilla, actual ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), afirmó a Soy502 que, a la fecha, sigue al frente de la institución y que la decisión de su continuidad o no en el puesto, depende del presidente Bernardo Arévalo.

"Estoy trabajando aquí en el ministerio, normalmente, no hay ninguna instrucción al respecto", explicó en una entrevista. Díaz Bobadilla accedió a hablar con Soy502 debido a publicaciones en medios de comunicación que señalan que renunciaría este viernes 28 de noviembre.

El funcionario agregó que sigue en sus labores y que, cualquier decisión al respecto, "está en manos del Señor Presidente".

Díaz fue nombrado como ministro el 13 de enero de 2025, en sustitución de Paola Constantino, quien desempeñó las funciones de titular, de manera interina.

El presidente saluda al ministro Díaz tras su juramentación como titular de la cartera del CIV. (Foto: AGN/Soy502)

El pasado 6 de octubre, se le consultó al presidente Arévalo si analizaba destituir al ministro luego de que un grupo de parlamentarios se lo pidiera y se limitó a responder que todos los ministros están en evaluación constante.

"Sobre la evaluación del ministro, siempre he reiterado, todos los ministros se encuentran bajo evaluación cotidiana", dijo Arévalo en aquella oportunidad.

El mandatario agregó que los funcionarios de esa categoría trabajan de forma conjunta con el Ejecutivo "para poder ver la medida en que avanzan y responden a las tareas que se han formulado".

Antes de ser ministro, Díaz Bobadilla se desempeñó como coronel de ingenieros, instructor y participó en proyectos de construcción.

Díaz, quien estuvo en fila para ingresar al Pleno del Congreso para someterse a un proceso de interpelación, se comprometió al asumir a impulsar la infraestructura del país con el "Plan Conecta 2025".

Hoy, mientras espero mi interpelación en el Congreso, aproveché el tiempo para seguir trabajando por el pueblo digno. pic.twitter.com/jZxTrmng5l — Miguel Angel Díaz Bobadilla (@Diaz_1Miguel) August 14, 2025

Pese a la confirmación del ministro, fuentes a lo interno del CIV explican que "todo apunta" a que Díaz podría dejar el cargo por decisión presidencial antes de que concluya la semana.

La misma fuente afirmó que esto se concretó que esto podría ocurrir este 28 de noviembre.