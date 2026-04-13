¿Qué dicen los fabricantes de motocicletas sobre la gasolina E10?

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La afirmación de que el E10 arruina los motores cada vez pierde más fuerza.

El 83 % de las motocicletas que transitan en el país, lo que equivale a 2.7 millones, fueron fabricadas a partir de 2010 con la tecnología necesaria para la utilización de la mezcla E10.

Todas las motocicletas son distintas. Algunas se caracterizan por su potencia en carretera; otras por su comodidad y versatilidad para transitar la ciudad; también existen modelos de lujo y las hay para el trabajo duro en el día a día.

Además de esas particularidades, otro aspecto que las caracteriza es su país de origen, pues algunas son fabricadas en India, otras en China, Japón, Indonesia, Brasil, Estados Unidos y algunos países de Europa. Esto, si bien las diferencia, también fija estándares internacionales que deben cumplir.

Uno de esos estándares lleva casi dos décadas aplicándose en las líneas de ensamblaje y está relacionado con la carburación y los motores. Establece que las motocicletas deben fabricarse con la capacidad y la tecnología necesarias para operar con mezclas de combustibles de última generación, entre ellas el E10.

Las motocicletas no perderán garantías activas por parte de los fabricantes si se utiliza la mezcla E10. (Foto: Emilio Caxaj/Colaboración)

Por tal razón, desde hace mucho tiempo, los vehículos de dos y tres ruedas están preparados para recibir mezclas con algún grado de etanol, hecho que queda demostrado en otros países como Brasil o India, donde se utiliza una mezcla de este y a diario transitan millones de motocicletas que también se venden en Guatemala.

Fabricantes de marcas como Honda, Suzuki y Bajaj coinciden en que los modelos que exportan hacia Latinoamérica cumplen con la normativa requerida para utilizar la mezcla E10 y cuentan con la tecnología necesaria para que los motores y sistemas de carburación se acoplen de un tipo de combustible a otro.

Cabe recordar que el 82.60 % de las motocicletas registradas en el país datan de 2010 a la fecha, año en el que las regulaciones y tecnología para el uso de mezclas como el E10 ya se comenzaban a implementar en las líneas de ensamblaje.

¿Qué pasa con los motores pequeños?

No importando el cilindraje, estos ya cuentan con la tecnología para utilizar mezclas como E10 y porcentajes mayores.

Fabricantes coinciden en que el uso de gasolina E10 en todo tipo de motores de motocicleta es posible y que esto no es motivo para invalidar la garantía.

No importando el cilindraje, las motocicletas que datan de dos décadas a la fecha están acondicionadas para el uso de mezclas como el E10. (Foto: Shutterstock)

Al igual que con cualquier tipo de combustible, se recomienda que este no se resguarde sin uso en el tanque por más de 60 días.

La mezcla E10 contribuye al medio ambiente sin afectar la durabilidad y rendimiento del motor, afirman expertos y se recomienda cerrar la llave de combustible si la motocicleta utiliza carburador y estará inactiva por varios días.