Guatemala: el país de los más de tres millones de motos

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Con más de tres millones de motos en circulación en Guatemala, la mayoría de modelos recientes utilizará sin inconvenientes la gasolina E10.

El parque de motocicletas en Guatemala ha crecido de forma acelerada en las últimas dos décadas. Mientras en diciembre de 2006 circulaban 259 mil motos, para febrero de 2026 la cifra ya supera los 3 millones 300 mil unidades.

Este crecimiento no solo refleja el papel de la moto como medio de transporte y herramienta de trabajo, sino también que se trata de un parque relativamente joven. Se estima que cerca del 90 % de las motos que circulan en el país corresponde a modelos recientes.

Esa característica facilita la posible adaptación al uso de gasolina con etanol al 10 %, conocida como E10. Esta mezcla se considera baja y, en la mayoría de motocicletas modernas, especialmente las que utilizan sistemas de inyección, no representa inconvenientes técnicos.

La moto se ha convertido en una herramienta esencial de trabajo para miles de guatemaltecos. (Foto: Nuestro Diario/Colaboración)

Además, gran parte de las motos que circulan en el país se importan desde mercados fabricantes como India, China y México, donde el uso de mezclas con etanol ya es común.

Entre los beneficios del E10 también se menciona una combustión más limpia, lo que puede contribuir a mejorar la calidad del aire en áreas urbanas donde miles de motociclistas circulan diariamente.

La mayoría de motos que se utilizan en Guatemala son fabricadas en China, India, Japón y México. (Foto: Nuestro Diario/Soy502)

Especialistas también recomiendan una práctica sencilla para cualquier tipo de combustible: mantenerlo fresco en el tanque y evitar que permanezca más de 60 días sin usarse.

Con un parque moderno y en constante crecimiento, las motocicletas podrían ser uno de los segmentos del transporte que más fácilmente se adapte al uso de nuevas mezclas de combustible.