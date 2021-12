Diego Boneta podría ir a la cárcel por escena de "Luis Miguel, la serie"

Incluso, dijo que podría quedar paralítico, porque para tratar sus lesiones los médicos le han dado una serie de procedimientos, pero hay varios riesgos, porque los problemas los tiene en el cuello, principalmente.

"Yo no me puedo volver a tumbar en el sofá porque en el momento que me pueda tumbar, se me inflama el bulto que se levanta en el cuello, y al día siguiente estoy mal. El brazo a veces se duerme un poco y esa sensación de acolchamiento en la cara", señaló.

El abogado Ignacio Trimarco expresó que buscarán comprobar si las lesiones ocasionadas a su cliente fueron a consecuencia de una negligencia de la producción o si se trató de algo hecho con intención de lastimarlo.

"Es un delito que tendría una pena de prisión, son lesiones graves, que al día de hoy, un año y medio, Martín sigue padeciendo las consecuencias, entonces, es una pena que puede llevar hasta acarrear prisión efectiva. Cuando el juez dictamine, podrá disponer en su caso cualquiera de las opciones que provee el código, pero la prisión es una de ellas", expuso.