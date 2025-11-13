Diego Contreras y Ernesto Abrego en Las Vegas para los Grammys

La nominación celebra la creatividad guatemalteca en el cine musical.
PODRÍA INTERESARTE: Gaby Moreno participó en showcase de los Latin Grammy
Los genios detrás del videoclip de la canción de Gaby Moreno han llegado a Las Vegas para asistir y participar en los Latin Grammy.
Diego Contreras y Ernesto Abrego, los directores de la filmación de Lamento, compiten en la gala en la categoría de mejor video musical versión larga.
El pasado 17 de septiembre, La Academia Latina de la Grabación reconoció su aporte tanto artístico como simbólico con el proyecto.
LEE: Gaby Moreno interpreta "¿Qué tal te va sin mí?" de Raphael
La producción musical es una reflexión poética y metafórica sobre el tiempo, la memoria y el viaje del migrante.
La trama se centra en Moreno regresando a un lugar de su infancia que fue un complejo turístico, pero se encuentra abandonado. El video acumula más de 59 mil vistas en el canal oficial de Gaby en YouTube.