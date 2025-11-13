Versión Impresa
Diego Contreras y Ernesto Abrego en Las Vegas para los Grammys

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
13 de noviembre de 2025, 15:18
Diego Contreras y Ernesto Abrego en Las Vegas para los Latin Grammy. (Foto: X)

Diego Contreras y Ernesto Abrego en Las Vegas para los Latin Grammy. (Foto: X)

La nominación celebra la creatividad guatemalteca en el cine musical.

Los genios detrás del videoclip de la canción de Gaby Moreno han llegado a Las Vegas para asistir y participar en los Latin Grammy.

Lamento es una obra visual de Gaby Moreno sobre la memoria y el tiempo. (Foto: X)
Lamento es una obra visual de Gaby Moreno sobre la memoria y el tiempo. (Foto: X)

Diego Contreras y Ernesto Abrego, los directores de la filmación de Lamento, compiten en la gala en la categoría de mejor video musical versión larga.

El pasado 17 de septiembre, La Academia Latina de la Grabación reconoció su aporte tanto artístico como simbólico con el proyecto.

Los directores compiten por el premio a Mejor Video Musical. (Foto: X)
Los directores compiten por el premio a Mejor Video Musical. (Foto: X)

La producción musical es una reflexión poética y metafórica sobre el tiempo, la memoria y el viaje del migrante.

Contreras y Abrego aportaron su sello visual al proyecto. (Foto: X)
Contreras y Abrego aportaron su sello visual al proyecto. (Foto: X)

La trama se centra en Moreno regresando a un lugar de su infancia que fue un complejo turístico, pero se encuentra abandonado. El video acumula más de 59 mil vistas en el canal oficial de Gaby en YouTube.

