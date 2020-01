Enero es una buena fecha para escribir las resoluciones que te ayudarán a entrar sin tropiezos.

Siempre se tiene la esperanza de cumplir durante el ciclo los propósitos que ayudarán a mejorar.

TE PUEDE INTERESAR:

Por ello el diario español "El Mundo" sugirió 10 hábitos en WhatsApp que a muchos de tus contactos les molesta y por ello deberían ser eliminados de tus hábitos en la comunicación.

1. No usar signos de puntuación:

Uno de los peores comportamientos más extendidos según el este diario, basado en encuestas, es utilizar el botón de enviar como un signo de puntuación.

Puntos, comas y demás signos están ahí para hacer la conversación más fluida y comprensible. A nadie se le exige una gramática perfecta, pero recurrir de vez en cuando a estas pausas es muchísimo más práctico y menos molesto para todos los implicados.

Este 2020 pregúntate: '¿cabe todo el mensaje en un mensaje?'. Si la respuesta es sí, tira el párrafo completo.

2. No desmentir y rechazar las noticias falsas.

No puedes pedir a cada persona que se transforme en un servicio de verificación, pero podría ayudar si dudas y envías el emoticón de ceja "inquisitiva" ante las imágenes con afirmaciones inverosímiles. No sirvas de trampolín para la avalancha que da vida a las bolas. Si tienes dudas, no reenvíes la información.

3. Lleva la fiesta en paz y no inicies cizaña en los grupos.

Las conversaciones en los grupos de WhatsApp deberían regirse por reglas de la prudencia y el respeto: que se pueda hablar de un tema no significa que se deba.

Hay conversaciones en las que son bien recibidos esos debates y esa obsesión por abrir la caja de Pandora con un simple enlace, pero aprovecha foros para adoptar el mutismo. Todo sea por la paz.

4. No más grupos por gusto, aprende a usar la función "Difusión".

¿Hay que contarle algo a varias personas al mismo tiempo? Existe una manera sencilla y menos invasiva que crear un grupo: simplemente utiliza la herramienta llamada "Difusión". Que, básicamente, es un mensaje que se envía a todas las personas seleccionadas sin necesidad de que participen en una conversación con decenas de desconocidos.

En Android, la opción está debajo de "Nuevo Grupo" y en iOS está encima de los chats (aquí se llama "lista de difusión"). Selecciona a tus receptores y redacta el mensaje, por ello es posible que quede impersonal y llegará como parte de la conversación.

Solo hay una limitación: no llegará a quienes no tengan tu número en la agenda, pues esto se hace para evitar que se utilice como herramienta de spam.

5. No envíes más de 35 segundos en audio tipo "podcast", no abuses de las notas de voz.

Si el audio dura menos de 20 segundos, se puede escribir; si dura más de 35 segundos, probablemente sea más práctico llamar. Las notas de voz son prácticas, pero hay que saber cuándo, cómo y con quién utilizarlas.

6. No describir el mensaje, explica qué hay detrás de los vínculos

WhatsApp es una prioridad para comunicarse y es muy normal abrir cualquier notificación que aparezca. El problema es cuando el mensaje es un enlace que llega sin contexto. Tal vez es un texto que no dará tiempo a leer, o es un video que no podrán escuchar las personas a quienes lo envías, tal vez un producto que alguien quiere comprar. Al receptor le ayudará saber algo más antes de decidir si pulsar o no.

7. No envíes videos a menos que sea necesario o trata de enviar los menos posible

A diferencia de los mensajes de texto, los videos requieren mayor atención y condiciones concretas. Si además llegan sin contexto, se puede caer en abrir cosas inapropiadas mientras se espera el turno en el dentista o se está en una importante reunión, o escucharlo en un autobús repleto. La mayoría de las veces será un chiste viejo.

¿Cuándo fue la última vez que recibiste uno de estos archivos y realmente te alegraste de haberlo abierto?

8. Discusiones o conversaciones bidireccionales en grupo

Imagina que cada vez que discutes con un amigo o familiar tienen que estar presentes otros amigos o familiares y pones el "manos libres" para que escuchen.

9. Que lo haya leído no significa que pueda responder

WhatsApp, es fugaz. Tal vez alguien pudo leer un mensaje y cinco segundos después surgió cualquier contratiempo en el mundo físico que impidió contestar. Paciencia. La inmediatez de la aplicación no se debe confundir con disponibilidad total.

10. No ignores activamente a alguien

Lo anterior tampoco da derecho a ignorar a la gente. Es un equilibrio muy delicado. La mejor forma de resolverlo es desactivar la opción de confirmar la lectura y, cuando se estime necesario y sea posible, optar por un mensaje de cortesía: "ahora no puedo hablar". Pero no lo envíes en una nota de voz.

Tomado de El Mundo.