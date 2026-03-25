Tenía orden de captura con fines de extradición por diez delitos

El hombre se identificaba con cinco nombres para burlar a las autoridades.
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Durante un operativo antinarcótico, las autoridades lograron la captura de un hombre identificado como John Nunez, de 34 años, que tenía orden de captura con fines de extradición a EE.UU por tener al menos diez delitos en su contra.
La aprehensión fue posible por medio de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) en la 1 avenida 2 calle de la zona 1 de Fraijanes.
Lo identificaban con varios nombres
Por medio de las investigaciones correspondientes se determinó que el ahora detenido, cuenta con nacionalidad estadounidense y guatemalteca.
Nunez también era conocido como alias Big Lips, o con otros nombres como Jhon Doe, Carlos Morales, Jhon Eric Nunes, Jhon E. Nunes y José Manuel Martinez.
Sus delitos.
El ahora capturado es señalado de al menos diez delitos, por lo que es requerido por la justicia de Estados Unidos.
- Asesinato de una persona identificada como Devin Burney.
- Descarga de un arma de fuego durante la comisión de un delito violento.
- Agresión contra Ariana Wilcox con un arma Peligrosa.
- Descarga de un arma de fuego durante la comisiónde un delito violento.
- Portar una pistola de 9mm sin licencia.
- Comprar, poseer, portar, transportar o tener en su posesión o bajo su control un arma de fuego.
- Descargas de un arma de fuego desde un vehículo motor de manera que creó un riesgo sustancial de muerte.
- Conspiración para cometer una agresión con un arma peligrosa.
- Agresión contra un agente de Policía con un vehículo motor.
Nunez fue trasladado y resguardado en espera de la justicia y su envío al país norteamericano.