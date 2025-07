"Es difícil perder así", dice Olger Escobar tras la eliminación

-

Olger Escobar ingresó de cambio y marcó el gol que hizo soñar a los guatemaltecos con la remontada ante Estados Unidos.

El joven delantero nacional destacó el apoyo de los aficionados en las gradas. "Es difícil perder así, pero nos vamos satisfechos. Lamentablemente, no se pudo lograr, pero agradecemos a la gente todo el apoyo y que nunca dejó de creer en nosotros", expresó el jugador del Montréal.

Lamentó lo sucedido en los primeros 15 minutos del partido. "Se nos puso más complicado cuando nos anotaron tan temprano; se dio mucha ventaja y nos obligó a remar en contra. Tuvimos oportunidades suficientes, pero no entró".

"Estoy muy agradecido con toda la afición, hoy no me tocó iniciar, pero la actitud fue la misma cuando ingresé y por fortuna se me dio anotar para al menos dar esperanzas".

Concluyó con lo que se viene para Guatemala. "Tenemos muy claro que el objetivo ahora es septiembre y lo vamos a empezar a preparar de la mejor manera", al respecto de la eliminatoria mundialista.