Difunden audio de los disparos en el Preventivo de la zona 18

La mañana de este martes 12 de agosto se difundió un audio que registra varias detonaciones de arma de fuego ocurridas en el interior del Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la Ciudad de Guatemala.

El enfrentamiento se habría originado durante un altercado entre reclusos y personal penitenciario.

Algunos privados de libertad que estaban armados subieron al techo del penal y fue necesaria la intervención de las autoridades del Ejército de Guatemala y el Sistema Penitenciario.

#Motin #preventivozona18 #pavoncito ♬ sonido original - Alexis Batres @axsbatres Difunden audio de los disparos ocurridos en el interior del Centro Preventivo para Varones de la zona 18. Reportan seis guardias penitenciarios secuestrados #guatemala

Tras los disturbios, un guardia del Sistema Penitenciario y un privado de libertad resultaron heridos.

El agente, asignado al sector 11, fue trasladado por Bomberos Voluntarios al Hospital Roosevelt con una herida de bala en el hombro; mientras que el recluso fue atendido por una lesión en la rodilla dentro del centro carcelario.

Además, seis guardias del penal fueron tomados como rehenes.

Seis guardias del Sistema Penitenciario fueron retenidos por reclusos durante los disturbios en el preventivo de zona 18. (Imagen: captura de pantalla)