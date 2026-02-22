¿Qué dijo Erik López tras su actuación estelar ante Antigua GFC?

-

El paraguayo Erik López, artífice de un doblete en la victoria de Municipal (4-2) contra Antigua, calificó de "perfecta" la noche en el estadio El Trébol.

EN CONTEXTO: Paraguayo Érick López lidera la goleada de Municipal sobre el campeón Antigua

"Es una noche perfecta para el equipo, porque pudimos sacar la victoria en casa y darle una alegría a la gente", comentó el artillero sudamericano.

Destacó que a pesar de los pocos días con los que contaron para planificar el partido, se supieron aplicar. "El profesor planteó un juego como lo hicimos, perfecto, hicimos 4 goles. Sufrimos en defensa un poco, pero contento y feliz por la actuación de los compañeros".

López hizo hincapié en los tantos de los aguacateros y lejos de atribuir desconcentraciones, le dio crédito al trabajo del rival. "Creo que es mérito del otro equipo, por hacer los goles, el primero fue golazo. Lo supimos manejar y sacar el juego. Nos vamos contentos a casa".