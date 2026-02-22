Paraguayo Érick López lidera la goleada de Municipal sobre el campeón Antigua

-

Dos meses después de la debacle en la final del Apertura 2025, Municipal se reencontró en El Trébol con su verdugo, Antigua, y le recetó un 4-2, un triunfo con memoria y sufrimiento incluido, en el que su principal contribuyente fue el paraguayo Érick López.

De la herida a la reivindicación. Los escarlatas tenían cuentas que saldar con su afición y lo gestaron dándole un repaso a unos coloniales, que tras el bicampeonato navegan por aguas profundas en el Clausura 2026, con apenas un triunfo en 8 jornadas disputadas.

La diversión roja fue de entrada. Apenas en el minuto 4, un saque de esquina desde la derecha de John Méndez, José Martínez la tomó de primera, a la altura del punto penal, y sacó un bombazo, que superó a Luis Morán, pese a que parecía embolsarla.

No había competitividad aguacatera, inmersa en imprecisiones, como ha sido desde el comienzo del certamen. Óscar Santis y Dewinder Bradley apelaron a su talento individual para tratar de echarse el equipo al hombro, pero todo era estéril. Solo este último había podido sacar un remate entre palos.

Entonces López reclamó los focos. El guaraní dio cátedra para patear penales: por esa vía logró el segundo, en el 44; derechazo por arriba al costado izquierdo de Morán, y después hizo gala de su pegada. Recibió de Cristian Hernández y, desde fuera del área, alojó la pelota en el ángulo inferior diestro, en el 50.

Era un monólogo lo de los rojos, pero tras el cuarto, obra de José "Caballo" Morales (55), aparecieron los fantasmas y la garantía del marcador se vio desprotegida. Con Mauricio Tapia, expulsado en el entretiempo, el club panzaverde revolucionó e hizo menos desastrosa la caída.

Óscar Castellanos, con el borde interno del botín derecho, descontó en el 68. Golazo. Y a 10 para el final, en un córner de Brayam Castañeda, Kénderson Navarro, titubeando junto a sus defensores, y Kevin Macareño, solo en el segundo poste, de cabeza firmó el segundo.

Encontraron la redención los escarlatas, con el que les ha ganado dos títulos al hilo, aunque es para analizar lo endeble que se vuelven en la recta final. De cualquier manera, son líderes provisionales y el miércoles van por su eterno rival, Comunicaciones, que lucha por alejarse de la zona de descenso.