Presentan acción de amparo contra el Congreso por elección de magistrados del TSE

Postulante con una de las mejores notas interpone acción contra el Congreso de la República por la elección de magistrados titulares y suplentes del TSE.

Una acción de amparo contra el Congreso de la República fue interpuesta este día por el aspirante a magistrado titular y suplente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), César Augusto López López, ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

Según López López, la acción contra el Legislativo se debe a amenaza cierta y determinada de que elija 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes para integrar el TSE, período 2026-2032 de una nómina en la cual la Postuladora excluyó "arbitraria e ilegal a los aspirantes que obtuvieron las mejores calificaciones".

De acuerdo al abogado Erick Castillo, con la votación e integración de la nomina realizada por la Postuladora para TSE se violentó el artículo 113 constitucional y 12 de la Ley de Comisiones de Postulación, que establecen que deben ser incluidas "las personas más capaces y mejor calificados".

Agrega el abogado que con esta acción lo que se pretende es que la CC le ordene al Congreso de la República a regresar la nómina a la Comisión de Postulación respectiva y la integre con los mejores calificados.

Castillo, quien además de postularse como magistrado a la Corte de Constitucionalidad (CC), en representación del Colegio de Abogados y Notarios (CANG), en las elecciones del pasado 4 de febrero, fue quien interpuso una acción de amparo a favor reelección de la actual Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP) Consuelo Porras, en el 2022.

Ponderación

La Comisión de Postulación para la integración de la nómina de candidatos a magistrados titular y suplente del TSE, calificó el pasado 13 de febrero los expedientes de los 178 aspirantes a este cargo.

En esta jornada, previo a iniciar con la ponderación de los expedientes decidió establecer una nota mínima de 70 puntos con la que se integraría la lista de candidatos elegibles, en la que se incluyó a 119 aspirante con una puntuación similar y superior, en tanto que 59 obtuvieron una ponderación por debajo de esta.

Mejores notas

Es de resaltar que entre las mejores notas con 97 puntos figura, además de López López, el exmagistrado de Corte Suprema de Justicia (CSJ), y Esmeralda Judith Orozco Navarro. Esta última postulante fue incluida en la nómina de 20 candidatos propuesta al Congreso de la República.

Durante la votación e integración de la nómina de candidatos a magistrados titulares y suplentes de la TSE, López López, únicamente obtuvo 2 votos a su favor.