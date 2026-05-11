Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Dinero de extorsiones pasa a ser administrado por el Estado

  • Por Reychel Méndez
11 de mayo de 2026, 13:33
El dinero fue puesto a disposición del Estado. (Foto ilustrativa: iStock)

El dinero fue puesto a disposición del Estado. (Foto ilustrativa: iStock)

Más de Q119 mil en efectivo pasaron a ser administrados por el Estado.

OTRAS NOTICIAS: Presuntas víctimas de estafa terminan capturadas en Mixco

Durante este lunes 11 de mayo, La Fiscalía de Extinción de Dominio informó que se logró declarar extinción sobre Q119 mil 441 con 25 que habría sido incautado con anterioridad.

El dinero fue decomisado por la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, el pasado 3 de abril de 2025, en un inmueble ubicado en la zona 5 capitalina.

El dinero quedó a disposición del Estado tras las investigaciones correspondientes. (Foto: Ministerio Público)
El dinero quedó a disposición del Estado tras las investigaciones correspondientes. (Foto: Ministerio Público)

Los residentes del lugar, identificados como Eddy H. y Lourdes C., no lograron acreditar el origen del dinero incautado.

Tras las investigaciones, se determinó que el dinero tiene procedencia ilícita y será administrado por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed).

El efectivo habría sido localizado el pasado 3 de abril de 2025, en inmueble ubicado en la zona 5 de la capital. (Foto: Ministerio Público)
El efectivo habría sido localizado el pasado 3 de abril de 2025, en inmueble ubicado en la zona 5 de la capital. (Foto: Ministerio Público)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar