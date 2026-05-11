Dinero de extorsiones pasa a ser administrado por el Estado

Más de Q119 mil en efectivo pasaron a ser administrados por el Estado.
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Durante este lunes 11 de mayo, La Fiscalía de Extinción de Dominio informó que se logró declarar extinción sobre Q119 mil 441 con 25 que habría sido incautado con anterioridad.
El dinero fue decomisado por la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, el pasado 3 de abril de 2025, en un inmueble ubicado en la zona 5 capitalina.
Los residentes del lugar, identificados como Eddy H. y Lourdes C., no lograron acreditar el origen del dinero incautado.
Tras las investigaciones, se determinó que el dinero tiene procedencia ilícita y será administrado por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed).