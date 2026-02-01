Dino Park cautiva con dinosaurios y atracciones familiares en Retalhuleu

-

Dino Park, en Santa Cruz Muluá, Retalhuleu, ofrece dinosaurios animatrónicos, museo, juegos y atracciones familiares en un entorno lleno de naturaleza que permite a niños y adultos vivir una experiencia inspirada en la era prehistórica.

Apasionados por los dinosaurios, principalmente los más pequeños, quedarán encantados al conocer una de las atracciones más impresionantes del país inspiradas en esta temática y que se encuentra en la costa sur.

Dino Park es un recinto de entretenimiento que cuenta con su propio museo con representaciones de fósiles prehistóricos, la opción perfecta para todas las famiilas que quieren vivir una experiencia única.

El museo de las réplicas de fósiles impresiona a visitantes nacionales y extranjeros. (Foto: Cortesía DINO PARK)

Este lugar, ubicado en el kilómetro 178.5, de la carretera que conduce a Quetzaltenango, en Santa Cruz Muluá, Retalhuleu, tiene figuras de dinosaurios en tamaño real, animatrónicos, colocados en medio de un entorno natural que puede hacer volar la imaginación, sin importar la edad que se tenga.

El parque cuenta con más de 15 atracciones pensadas para chicos y granes, distribuidas a lo largo de los senderos, lo cual llama la atención de turistas nacionales y extranjeros.

En medio de los senderos se encuentran las figuras animatrónicas. (Foto: Cortesía DINO PARK)

Según los encargados del lugar, el ambiente está diseñado para que el visitante viaje a la era prehistórica y conozca parte de los vestigios que se han encontrado en varias partes del mundo; además, para los niños hay juegos virtuales y también un taller de manualidades.

El recinto cuenta con diversidad de figuras de dinosaurios que mantienen la atención de adultos y niños desde el primer momento en el que se ingresa. Quienes llegan se aventuran a hacer un "viaje al pasado" a más de 65 millones de años atrás, cruzando toda la era Mesozoica para encontrarse con ejemplares carnívoros y herbívoros.

Muchos llegan con ansias de conocer la réplica del fósil del tiranosaurio rex, el más grande que se ha encontrado en el mundo, con un tamaño de 12 metros con 30 centímetros, también está un Braqueosaurio, el animatronic más grande de toda América, con 30 metros de largo y 15 metros de alto.

Asimismo, el sitio cuenta con otros atractivos como canopy, gokarts, gotcha, muro de escalado y sitio de excavación; además de dos restaurantes, cine 3D, teatro musical, museo interactivo y tienda de souveniers, para llevarse un bonito recuerdo.

Grupos de estudiantes también realizan excursiones a este lugar. (Foto: Cortesía DINO PARK)

El costo de la entrada, además del recorrido de los 100 dinosaurios, de los cuales 60 son animatrónicos, incluye el uso del parque infantil de columpios, el sitio de excavado de fósiles y el Museo de Jurassic Park, donde podrá ver todos los juguetes que existen de las cuatro películas.

El lugar abre sus puertas de lunes a domingo de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. El ingreso tiene un valor de Q70, por personas mayores de 12 años; niños de 2 a 4 años pagan Q30; los que tienen de 5 a 11 años, cancelan Q50, y menores de 2 años entran gratis.

Personas de todas las edades disfrutan la experiencia. (Foto: Archivo)

Así, Dino Park se consolida como una de las atracciones familiares más visitadas de la costa sur, gracias a sus dinosaurios, juegos y actividades recreativas que permiten disfrutar un paseo diferente en contacto con la naturaleza.