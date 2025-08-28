Diputado sortea entradas para ver el partido de la Selección contra El Salvador

-

Un diputado del Congreso enfrenta críticas por presuntamente usar boletos para ver a la Selección Nacional como método para posicionar su imagen.

Gran cantidad de aficionados se han quejado por no haber podido adquirir entradas para el próximo partido de la Selección Nacional de Futbol, debido a la rapidez con que estas se agotaron, pero quien sí logró comprar varios boletos fue el diputado por Jalapa Jairo Orellana.

Por medio de las redes sociales, el legislador informó que, de hecho, sorteará varios de ellos entre sus seguidores.

Si bien tal decisión fue aplaudida por algunas personas, quienes han mostrado interés en la rifa, también ha habido quienes han criticado al parlamentario por presuntamente valerse de ese medio para ganar adeptos y posicionar su imagen en el ámbito político.

Así anunció el jalapaneco el sorteo de las entradas para el partido que disputará la Selección contra El Salvador, el próximo 4 de septiembre:

@jairoorellanapollo VAMOS APOYAR A LA SELECCIÓN DE GUATEMALA Ponemos a disposición 10 entradas que serán sorteadas para los jalapanecos para ir apoyar a la selección de Guatemala VS El Salvador también se pondrá bus para los ganadores El sorteo se realizará el próximo domingo a las 7 de la noche, les deseamos suerte Requisitos para participar 1- Ser Jalapanecos 2- Dejar tu comentario de apoyo a la selección 3- Compartir esta publicación ✅ 4- Seguir esta página y la de Lito Castro ‍♂️ Vamos juntos al estadio para apoyar nuestra selección ♬ sonido original - FFG

"Para darle una oportunidad a la afición"

Orellana se dijo consciente de las críticas que ha generado su acción, pero descartó que haya intenciones político-partidarias detrás de ellas.

"La acción corresponde a poder traer a gente de Jalapa, que posiblemente en su vida va a tener la oportunidad de ver un partido de la Selección en instancias de eliminatorias mundialistas", expresó el congresista, y añadió que "se hizo con toda la buena intención".

A decir del entrevistado, la polémica por este sorteo es porque se trata de una figura política. "Asumo las críticas. Sé que habrá señalamientos, pero mi conciencia está tranquila", afirmó.

10 boletos sorterará el diputado Jairo Orellana para ver el próximo partido de la Selección Nacional de Futbol.

¿Cómo consiguió los boletos?

Uno de los aspectos que más le han cuestionado los internautas al parlamentario es cómo consiguió las entradas que sorteará, puesto que gran cantidad de personas denunciaron públicamente que estas se agotaron en cuestión de minutos.

Al respecto, indicó que fueron varios de sus allegados quienes compraron los boletos y se los donaron para la rifa. "Tuvimos la suerte de estar entre quienes los pudimos adquirir", manifestó.

Entre estos "allegados" figura Israel "Lito" Castro Calderón, un excandidato a la alcaldía de Jalapa por el partido Cabal. Uno de los requisitos para participar en la dinámica para adquirir las entradas es seguirlo en las redes sociales.

La polémica por los boletos

Entre el 10 y 13 de agosto pasados salieron a la venta los boletos para el encuentro que disputará la Selección Nacional de Futbol contra El Salvador, en el marco de las eliminatorias para el Mundial 2026, pero las molestias no tardaron, pues las entradas se agotaron en solo minutos.

Mediante diversas tribunas, los aficionados han acusado presuntas anomalías en el proceso para adquirir los boletos y el tema hasta se discutió en el Congreso.

Sin embargo, según representantes de la Federación Nacional de Futbol (Fedefut), no hay manera de saber si hubo irregularidades, ya que "no hay controles definidos" en el mecanismo que se utiliza para la venta.