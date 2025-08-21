Fedefut responde en el Congreso por la venta de boletos para partido de la Selección

Unos minutos fueron suficientes para que se agotaran las entradas para ver jugar a la Selección Nacional el próximo 4 de septiembre, y el asunto generó molestias.
EN CONTEXTO: ¡Otra vez, agotadas! Molestia por los boletos para ver a la Selección de Guatemala
Las controversias por la rapidez con que se agotaron las entradas para el próximo partido de la Selección de Guatemala contra El Salvador llegaron al Congreso, donde se discutió el mecanismo usado por la Federación Nacional de Futbol (Fedefut) para garantizar que los fanáticos tuvieran acceso al encuentro.
"No conocemos un control electrónico que nos pueda garantizar que los 18 mil guatemaltecos hayan tenido la facilidad de poder acceder (a los boletos)", dijo uno de los representantes de la entidad, durante una citación convocada por el diputado José Chic.
Ahí se habló sobre las inconformidades de los seguidores de la Selección, quienes, mediante diversas tribunas, han acusado presuntas anomalías en la venta de las entradas para el juego que se disputará el próximo 4 de septiembre, en el estadio Cementos Progreso.
El legislador mencionó que "hasta por WhatsApp llegan las ofertas (de revendedores)" y refirió que los precios son elevados.
La explicación
Según informaron los representantes de la Fedefut, se siguieron parámetros internacionales al habilitar la venta de entradas mediante una plataforma digital, ya que la
Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) prohíbe las taquillas dentro de los estadios.
"Ese es el mecanismo que se utilizó; se contrataron los servicios de una tiquetera y se le trasladó el manejo de los boletos", dijeron los delegados. Añadieron que el único mecanismo de control establecido es "un corte diario de los boletos vendidos y la cantidad de dinero generada", información que proporciona la "tiquetera".
Tales declaraciones fueron criticadas por Chic, quien hizo ver la "opacidad" que se percibe en ese proceso.
"Nadie sabe a quién realmente llegaron los boletos; ahora, va a ir a ver el partido quien tenga Q600 o Q700, si encuentra a alguien que le venda la entrada y no lo vaya a estafar también", dijo el parlamentario, en referencia a precios que se manejan en redes sociales para la localidad General, en reventa.
Otro aspecto que se aclaró en la reunión es que la Fedefut no tiene previsto algún método para evitar que la situación discutida se repita en próximos partidos de la Selección.
Revendedores se pronuncian
En la citación también participaron miembros de la Asociación de Vendedores de Boletos (revendedores) y aseguraron que ellos tampoco lograron adquirir entradas para el encuentro del 4 de septiembre.
Byron Ávila, uno de ellos, manifestó que cuando entraron a la plataforma digital, ya no había boletos. "Nosotros no nos explicamos qué pasó, si la Federación falló o si fue la página que los vendió (antes de tiempo)", expresó.
También dijo que esa organización esperará al día del partido, si salen a la venta más entrada, para adquirirlas y revenderlas. Según mencionó, en las redes sociales ya se ofrecen boletos, pero "saber si es cierto que los tienen o lo hacen para estafar".
Sin boletos físicos
En ese marco, los delegados de la Fedefut aprovecharon para llamar a los aficionados a no dejarse sorprender por información falsa. Uno de los temas que reiteraron es que no habrá boletos en físico para entrar a ver el partido.