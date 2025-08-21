Fedefut responde en el Congreso por la venta de boletos para partido de la Selección

-

Unos minutos fueron suficientes para que se agotaran las entradas para ver jugar a la Selección Nacional el próximo 4 de septiembre, y el asunto generó molestias.

Las controversias por la rapidez con que se agotaron las entradas para el próximo partido de la Selección de Guatemala contra El Salvador llegaron al Congreso, donde se discutió el mecanismo usado por la Federación Nacional de Futbol (Fedefut) para garantizar que los fanáticos tuvieran acceso al encuentro.

"No conocemos un control electrónico que nos pueda garantizar que los 18 mil guatemaltecos hayan tenido la facilidad de poder acceder (a los boletos)", dijo uno de los representantes de la entidad, durante una citación convocada por el diputado José Chic.

Ahí se habló sobre las inconformidades de los seguidores de la Selección, quienes, mediante diversas tribunas, han acusado presuntas anomalías en la venta de las entradas para el juego que se disputará el próximo 4 de septiembre, en el estadio Cementos Progreso.

El legislador mencionó que "hasta por WhatsApp llegan las ofertas (de revendedores)" y refirió que los precios son elevados.

Representantes de la Fedefut acudieron al Congreso, para explicar lo que pasó con la venta de boletos para el próximo partido de la Selección Nacional. (Foto: Cortesía)

La explicación

Según informaron los representantes de la Fedefut, se siguieron parámetros internacionales al habilitar la venta de entradas mediante una plataforma digital, ya que la

Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) prohíbe las taquillas dentro de los estadios.

"Ese es el mecanismo que se utilizó; se contrataron los servicios de una tiquetera y se le trasladó el manejo de los boletos", dijeron los delegados. Añadieron que el único mecanismo de control establecido es "un corte diario de los boletos vendidos y la cantidad de dinero generada", información que proporciona la "tiquetera".

“ No existe un mecanismo específico de supervisión sobre la venta de boletos ” Fedefut

Tales declaraciones fueron criticadas por Chic, quien hizo ver la "opacidad" que se percibe en ese proceso.

"Nadie sabe a quién realmente llegaron los boletos; ahora, va a ir a ver el partido quien tenga Q600 o Q700, si encuentra a alguien que le venda la entrada y no lo vaya a estafar también", dijo el parlamentario, en referencia a precios que se manejan en redes sociales para la localidad General, en reventa.

Otro aspecto que se aclaró en la reunión es que la Fedefut no tiene previsto algún método para evitar que la situación discutida se repita en próximos partidos de la Selección.

El diputado José Chic criticó la falta de controles en la Fedefut para la venta de entradas para el próximo encuentro de la Selección. (Foto: Cortesía)

Revendedores se pronuncian

En la citación también participaron miembros de la Asociación de Vendedores de Boletos (revendedores) y aseguraron que ellos tampoco lograron adquirir entradas para el encuentro del 4 de septiembre.

Byron Ávila, uno de ellos, manifestó que cuando entraron a la plataforma digital, ya no había boletos. "Nosotros no nos explicamos qué pasó, si la Federación falló o si fue la página que los vendió (antes de tiempo)", expresó.

También dijo que esa organización esperará al día del partido, si salen a la venta más entrada, para adquirirlas y revenderlas. Según mencionó, en las redes sociales ya se ofrecen boletos, pero "saber si es cierto que los tienen o lo hacen para estafar".

4 de septiembre será el encuentro entre la Selección de Guatemala y El Salvador, en la ronda final de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf.

Sin boletos físicos

En ese marco, los delegados de la Fedefut aprovecharon para llamar a los aficionados a no dejarse sorprender por información falsa. Uno de los temas que reiteraron es que no habrá boletos en físico para entrar a ver el partido.