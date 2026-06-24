Diputados acuerdan 33 enmiendas a ley de sistema portuario nacional

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La Ley de Puertos avanza hacia su discusión en el pleno del Congreso, luego de que la Comisión de Economía y Comercio Exterior concluyera el consenso de más de 30 enmiendas que serán presentadas en el pleno a finales de julio.

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La aprobación de la Ley del Sistema Portuario Nacional está cada vez más cerca de ser aprobada en el Congreso.

El presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, el diputado Jorge Ayala, informó que las enmiendas a la iniciativa ya fueron consensuadas y serán presentadas a los diputados durante las sesiones previstas para finales de julio.

Según Ayala la propuesta incluye alrededor de 33 enmiendas, las cuales fueron trabajadas junto con diputados y asesores para afinar el contenido del proyecto antes de su discusión en el hemiciclo.

Se espera que el próximo 15 de julio sean validadas las enmiendas acordadas para agilizar su presentación en el pleno y buscar su aprobación. (Foto: Estuardo Paredes/colaborador)

"Nosotros como Comisión de Economía tenemos una instrucción por parte de la presidencia, que siguiendo el mismo procedimiento que se dio para la Ley de Lavado, las enmiendas que conoce el pleno son aquellas que previamente hayan sido discutidas y validadas por la Comisión de Economía", explicó.

Ayala explicó que uno de los principales bloques de cambios está relacionado con el funcionamiento de los puertos públicos, como Puerto Quetzal y Santo Tomás de Castilla.

El objetivo es mantener la continuidad de sus operaciones mientras se incorporan nuevas modalidades de contratación, como lo establece las alianzas público-privadas y los contratos de administración portuaria.

Las enmiendas también buscan que los ingresos que se obtengan de esos nuevos contratos permanezcan como patrimonio de los puertos públicos.

La Ley del Sistema Portuario Nacional está cada vez más cerca de llegar al pleno del Congreso, luego de que la Comisión de Economía y Comercio Exterior llegara al consenso de 33 enmiendas.

: Estuardo Paredes pic.twitter.com/Blvr1hC7YD — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) June 24, 2026

Además, se plantean ajustes para que integrantes de los sindicatos portuarios puedan participar en las juntas directivas y optar a cargos de dirección, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Otro de los cambios se concentra en el artículo 46 de la iniciativa donde, según Ayala, la propuesta es que la Autoridad Portuaria Nacional deje de tener funciones relacionadas con el control de la carga y se enfoque en la aplicación del Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias para especializar sus atribuciones.

Ahora, tras alcanzar consensos sobre las enmiendas, el siguiente paso será presentarlas al pleno del Congreso para su discusión y eventual aprobación.