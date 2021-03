Diputados buscan dejar sin efecto decreto para integrar la CC

Diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) presentaron un recurso legal con el que buscan dejar sin efecto el decreto con el que se aprobó la integración de la próxima Corte de Constitucionalidad (CC).

A criterio de los parlamentarios Lesly Valenzuela y Orlando Blanco es inconstitucional parte del texto aprobado en el Decreto 3-2021.

La parte objetada se refiere a que los magistrados electos no podrán ser juramentados "en tanto existan acciones o incidencias legales que modifiquen cada caso particular".

"Da una connotación general y amplia, ya que con la simple existencia de cualquier acción o incidencia legal, aquel o aquellos magistrados no podrán ser juramentados ante este Congreso de la República, no obstante si aquellas acciones o incidencias legales prosperen o no", señalan los legisladores.

Los diputados de la UNE buscan que con este decreto se aplique el mismo precedente legislativo que se utilizó el año pasado para archivar el Presupuesto General de la Nación 2021 y dos préstamos.

Para que el decreto se archive es necesario que al menos 81 diputados voten a favor de esto, de lo contrario, la integración continuará su curso y el documento aprobado el pasado jueves será enviado la próxima semana al Organismo Ejecutivo para que el presidente Alejandro Giammattei le dé el visto bueno.

Si el decreto de integración se suspende, habría un retraso para la juramentación de magistrados de la CC, quienes deben asumir el 14 de abril, porque se tendría que aprobar un nuevo decreto previo a que sean juramentados.