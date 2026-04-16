Postuladora MP: diputados reaccionan tras alta calificación a Consuelo Porras

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Consuelo Porras obtuvo la calficación más alta durante la jornada de evaluación de expedientes en la Comisión de Postulación que elegirá a los candidatos más idóneos para ser Fiscal General.

La Comisión de Postulación para Fiscal General otorgó una puntuación de 92.33 a la actual jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras Argueta; lo cual la coloca entre los perfiles mejor evaluados del proceso.

La calificación generó posturas encontradas entre diputados de distintas bancadas del Congreso quienes cuestionaron, o respaldaron, tanto el puntaje como el trabajo de la Comisión de Postulación.

Reacciones en el Congreso

La diputada oficialista Victoria Palala cuestionó la calificación y afirmó que el resultado no corresponde a la realidad del desempeño en el Ministerio Público (MP). "No refleja la mediocridad que ha representado ante esta institución".

"Es inaudito, es increíble que una persona a quien se le ha comprobado y quién está en duda su doctorado, pueda obtener esta puntuación", dijo la legisladora. Además, criticó el sistema de evaluación al indicar que "las tablas no reflejan las capacidades ni la idoneidad de una persona en el cargo" y calificó el resultado como "una burla hacia el pueblo de Guatemala".

La Comisión de Postulación ratificó con 92.33 puntos la calificación de Consuelo Porras. (Foto: Archivo/Soy502)

En la misma línea, el diputado José Chic, de la bancada VOS, consideró que la puntuación carece de credibilidad. Afirmó que "es una calificación engañosa y vergonzosa a la vez" y señaló que hubo elementos clave que no fueron evaluados. Entre ellos, mencionó los cuestionamientos al doctorado. "Hubieron tachas que se presentaron en contra de ese doctorado que finalmente ha estado lleno de plagios".

“ Quedó evidenciado que ella no vino a presentar un plan de trabajo, sino lo que vino a hacer fue básicamente presentar un informe de sus supuestas acciones ” José Chic , diputado

Asimismo, cuestionó el desarrollo de la entrevista. "Quedó evidenciado que ella no vino a presentar un plan de trabajo, sino lo que vino a hacer fue básicamente presentar un informe de sus supuestas acciones", lo que, según dijo, genera desventaja para otros aspirantes.

Por aparte, el diputado Cristian Álvarez, del bloque CREO, centró sus críticas en el sistema de evaluación. Indicó que las tablas utilizadas son limitadas y generan resultados poco confiables. "Terminan siendo tablas subjetivas que no permiten evaluar a fondo los detalles de cada uno de los participantes", señaló.

Además, destacó que el modelo actual no mide el desempeño real. "No hay una categoría en la evaluación que diga si lo ha hecho bien o mal, el resultado es el de un sistema de evaluación que no está funcionando", concluyó.

El expediente de la actual Fiscal General, Consuelo Porras es examinado, previo al otorgarle 92.33 puntos. (Video: Wilder López/Soy502) pic.twitter.com/vMtTTUzQtB — Cristobal Veliz (@cristoveliz) April 16, 2026

Por su parte, el diputado Byron Rodríguez, de la bancada TODOS, señaló que el análisis corresponde a la Comisión de Postulación y resaltó el rol del Ejecutivo en la decisión final al explicar que "ya será el presidente Arévalo quien tendrá que tomar la mejor decisión de poner al frente del Ministerio Público a alguien con experiencia".

Sin embargo, subrayó que lo importante es que quienes integren la nómina final cumplan con requisitos técnicos y de capacidad para servir al sistema de justicia.

El diputado Esduín Javier, del bloque CAMBIO, consideró que una alta puntuación podría interpretarse como señal de preparación. Indicó que "si sacó una puntuación alta, es porque está preparada" al comparar el proceso con una evaluación académica.

"Si no hubiera sacado una puntuación buena, es como cuando un alumno saca 40, es que perdió la clase", dijo y expresó que la calificación podría reflejar el desempeño de la funcionaria.

“ será el presidente Arévalo quien tendrá que tomar la mejor decisión de poner al frente del Ministerio Público a alguien con experiencia ” Byron Rodríguez , diputado

En tanto, el diputado Gerson Barragán, de VIVA, se refirió a la puntuación a que podría estar relacionado con la trayectoria y los méritos académicos de la fiscal general.

No obstante, también señaló posibles debilidades en el sistema de evaluación. "La forma en que se está calificando creo que es algo ya obsoleto", y consideró que el reglamento actual podría influir en los resultados. Según indicó, esto explica por qué algunas calificaciones no coinciden con la percepción pública.

Asimismo el diputado Luis Aguirre, de la bancada CABAL, cuestionó el enfoque de la evaluación y planteó que debería centrarse en resultados concretos. Señaló que "ella puede tener 100 puntos según la tabla, pero ¿cuántos puntos sacará en el desempeño de las investigaciones al Gobierno anterior?", concluyó.

Una de las comisionadas planteó dudas en la evaluación de méritos académicos hacia Consuelo Porras. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

La diputada Sonia Gutiérrez, de URNG-Winaq, calificó la decisión como grave y desconectada del sentir ciudadano y recordó que durante el proceso se presentaron múltiples señalamientos contra la fiscal general. Además, cuestionó la falta de acciones en casos de corrupción. "Quienes hemos puesto denuncias nunca vimos ninguna acción por parte del Ministerio Público".

También hizo referencia a cuestionamientos internacionales y académicos que han "demostrado que ha cometido delito de plagio en su tesis de doctorado". En ese contexto, sostuvo que el resultado de la puntuación evidencia fallas en el sistema. "Este puntaje lo que nos demuestra es que está caducado prácticamente el sistema este mecanismo de comisiones de postulación es infuncional", dijo.

La calificación de la Comisión de Postulación generó opiniones divididas en el Congreso. (Foto: Archivo/Soy502)

La votación en la postuladora

En la votación, solo dos comisionados se abstuvieron de votar; siendo el decano de la Universidad Mariano Gálvez, Luis Ruano, y la presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), Patricia Gámez.

Esta última justificó su decisión al considerar que la evaluación de méritos académicos no cumplió con los criterios establecidos, especialmente por los cuestionamientos en torno a la tesis doctoral de la aspirante.

Con esta puntuación, Porras supera ampliamente la línea de corte de 75 puntos y se ubica, junto a Brenda Dery Muñoz Sánchez, entre las dos candidatas con calificaciones superiores a los 90 puntos.