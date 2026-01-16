Se dirigían a actividad religiosa pero ya no llegaron

-

Tras el impacto los pasajeros salen expulsados del vehículo.

Un percance vial se reportó este viernes 16 de enero en el kilómetro 142, San Antonio, Suchitepéquez, que involucró a un mototaxi y un vehículo de transporte pesado.

Información preliminar indica que el mototaxi intentaba incorporarse a la carretera ya que los pasajeros se movilizaban hacia una actividad religiosa, cuando un tráiler arrolló al vehículo y terminó expulsando al conductor y a dos pasajeros hacia la cinta asfáltica.

Dos personas fueron trasladadas al Hospital Nacional de Mazatenango. (Foto: Henry de León/Colaborador)

Al lugar se presentaron elementos de Bomberos Voluntarios de la 63 compañía, quienes constataron el fallecimiento de una persona y evaluaron a dos más que presentaban heridas graves y uno de ellos una fractura expuesta.

Debido a un politraumatismo general falleció el conductor, identificado como José Pedro Macario de 25 años. También se trasladaron a los dos heridos, identificados como Merly Nolasco de 23 años y Arturo Macario de 50 años, originarios de San Bernardino.

En el lugar quedó el piloto fallecido. (Foto: Henry de León/Colaborador)

En las imágenes se puede observar que el vehículo quedó completamente destruido y a vecinos del área observando la fuerte escena mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes.