La convivencia entre una pareja termina en tragedia

Lo que era una convivencia entre un hombre y una mujer, se paso a una discusión entre ambos y en cuestión de segundos el hombre sacó una pistola y la accionó.

Una mujer y un hombre se encontraban conviviendo entre risas y bromas en un local de la Calle del Zapote Santo Domingo II, de San Pablo San Marcos, cuando por causas desconocidas iniciaron a discutir.

Tras unos momentos, el hombre identificado como Belisario Lorenzo López Godínez, de 50 años, se levantó del lugar donde se encontraba y luego de tirar la silla en la que se encontraba sentado, sacó su pistola y le acertó un disparo a la mujer con la que se encontraba.

El pánico se apoderó de las personas que se encontraban dentro del local y salieron corriendo; en la confusión, el presunto agresor también pretendía darse a la fuga, pero en ese momento pasaba una patrulla de la Policía Nacional Civil y lo interceptó con el arma en la mano.

La captura fue en la calle de El Zapote de Santo Domingo II de San Pablo, San Marcos. (Foto: PNC)

Al atacante se le incautó una pistola con su respectivo cargador conteniendo 13 municiones. (Foto: PNC)

La mujer lo señala como el culpable

La mujer tirada en el suelo gritaba: "¡Agentes, deben capturarlo, intentó matarme; lleva el arma, no lo dejen escapar!". Los agentes lo detuvieron, lo identificaron y le confiscaron el arma de fuego junto al respectivo cargador que portaban 13 municiones.

Al lugar acudieron los Bomberos Municipales Departamentales quienes auxiliaron a la mujer de 22 años que prefirió no brindar su nombre, tras estabilizarla la trasladaron con una herida de bala en el estómago al hospital de la localidad, donde quedó bajo el cuidado de los médicos de turno.

El detenido fue trasladado al juzgado de la localidad junto con el arma incautada, donde deberá de resolver su situación legal.