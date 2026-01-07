Discusión entre compañeros de trabajo termina en ataque armado

El hecho ocurrió en San Miguel Petapa, cuando ambos estaban de turno.
Un enfrentamiento verbal entre dos guardias de seguridad privada escaló a un hecho armado la noche del martes en la zona 4 de San Miguel Petapa.
El incidente ocurrió en el callejón Portales de Santa Inés, donde agentes de la Comisaría 15 intervinieron tras recibir la alerta por una persona herida con proyectil de arma de fuego.
El guardia lesionado fue trasladado de emergencia a un centro asistencial, donde recibe atención médica.
En el lugar fue detenido Arnoldo "N", de 36 años, señalado de haber disparado contra su compañero de labores durante una discusión mientras ambos cumplían turno.
Los dos trabajadores pertenecen a una empresa de seguridad.