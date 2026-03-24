¡Disparos! Ataque armado deja a un joven herido en la zona 11

La víctima fue trasladada de emergencia a un centro asistencial tras presentar heridas de bala.
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Disparos fueron escuchados la tarde de este martes 24 de marzo en la diagonal 17 y 8a. avenida de la colonia Mariscal, en la zona 11 de la ciudad capital.
Bomberos Municipales atendieron el llamado y localizaron en la vía pública a una persona herida por proyectiles de arma de fuego.
Se trata de un hombre de aproximadamente 23 años, quien fue atacado por desconocidos y que tenía heridas en la región del abdomen, según indicaron los socorristas.
La víctima fue trasladada en ambulancia a la emergencia del Hospital Roosevelt. De momento se desconoce el motivo del ataque.