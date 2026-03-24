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¡Disparos! Ataque armado deja a un joven herido en la zona 11

  • Por Geber Osorio
24 de marzo de 2026, 13:37
Ciudad de Guatemala
El incidente armado se originó en la colonia Mariscal. (Foto: Bomberos Municipales)

El incidente armado se originó en la colonia Mariscal. (Foto: Bomberos Municipales)

La víctima fue trasladada de emergencia a un centro asistencial tras presentar heridas de bala.

OTRAS NOTICIAS: Ataque armado deja a un joven herido en Villa Nueva

Disparos fueron escuchados la tarde de este martes 24 de marzo en la diagonal 17 y 8a. avenida de la colonia Mariscal, en la zona 11 de la ciudad capital.

Bomberos Municipales atendieron el llamado y localizaron en la vía pública a una persona herida por proyectiles de arma de fuego.

(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)

Se trata de un hombre de aproximadamente 23 años, quien fue atacado por desconocidos y que tenía heridas en la región del abdomen, según indicaron los socorristas.

La víctima fue trasladada en ambulancia a la emergencia del Hospital Roosevelt. De momento se desconoce el motivo del ataque.

(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)

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