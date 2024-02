El diseño de interiores, el mercado que marca tendencias en Guatemala

-

Los diseños de cocinas e interiores han modificado el consumo y el decantamiento de los guatemaltecos. Esa razón ha provocado el crecimiento de empresas que ofrecen estos servicios y productos.

Lejos ha quedado la concepción de que la cocina era un espacio cerrado y ajeno a las visitas. Las exigencias de la vida actual y la reducción de la vivienda ha abierto el espacio para que estos lugares, otrora poco disponibles para la visita en casa, se conviertan en herramientas para estrechar lazos y compartir.

Jonathan Saborío, Gerente de Scavolini, empresa dedicada al diseño de cocinas dice que Guatemala cada día tiene mayor exigencia en cuanto al diseño con espacios abiertos. Y ellos, como expertos en la materia y con 15 años de experiencia se preparan para ampliar su área de acción como diseñadores de cocinas de lujo.

Scavolini tiene 15 años de estar en el mercado guatemalteco, y se trata de la marca que de 1960 y 1983 se convirtió en la número uno de la cocina italiana

"Fuimos la primera cocina que innovamos con cristales, cueros, metales, laca, y nos hemos posicionado como el líder en la cocina de lujo", explicó Jonathan Saborío.

La marca empezó su recorrido en el país cuando la concepción de la cocina era un espacio de extrema confianza y de reserva, esa mentalidad cambió y Saborío considera que ahora la cocina es un área social.

"Los diseños que trabajamos en Scavolini Guatemala son las cocinas que incorporan sala, cuarto, son modelos para vivienda más pequeña, casas con espacios reducidos, pero que se conviertan en espacios funcionales y bonitos con precios razonables", detalló el Gerente de la marca en Guatemala.

Innovación y expansión

Aunque esta marca ha centrado sus esfuerzos para crecer en el área metropolitana y la región central, también han impactado en otras áreas, como en la colocación de sus diseños en lugares de descanso.

El Gerente explicó que la marca está trabajando en zonas como Retalhuleu desde hace 2 años y la demanda ha variado a partir de ese tiempo, es decir, no tener ninguna para realizar a tener 5 proyectos por año en ese departamento.

Estos factores le permite a Scavolini un crecimiento de un 30% anual, ese mismo se observa en la generación de empleo, el gerente de la marca explicó que hoy, 15 años después de haber iniciado a conquistar el mercado guatemalteco, la empresa ha crecido 7 veces más que cuando a la generación de oportunidades laborales.

Arquitectura y arte en la cocina

Los espacios interiores, además de detalles, técnica, texturas y colores, también se mezcla con la estética y la belleza que se aprecian desde diferentes ámbitos del hogar.

Para Victoria de Mash, Artista Visual y también conocida como "la artista de las nubes" por sus múltiples propuestas donde las nubes juegan el rol de elemento central, la estructura en 3 dimensiones, así como las obras de arte dan un toque especial y único a la decoración de interiores.

"Con los años ha cambiado mucho la percepción y a la gente le gusta tener piezas y de hacerlas parte de su hogar, es bonito porque el arte inspira, el arte comunica paz y evidencia las sensaciones", opina Mash.

Entre sus propuestas y obras expuestas durante la celebración de los 15 de Scavolini en Guatemala, Victoria Mash presentó algunos de sus cuadros de pintura en óleo y estructuras en resinas que terminaron de completar el esquema donde la innovación y el lujo se mezcló.

Por su parte, Patricia Arenas, arquitecta y experta en diseños de interiores considera que unos 20 años atrás Guatemala ha adoptado los cambios en la construcción y el diseño.

"El interiorismo acompaña a la arquitectura, un buen interiorismo mejora una mala arquitectura, o bien, un mal interiorismo puede arruinar una buena arquitectura", explicó Arenas.

La arquitecta considera que el guatemalteco se está interesando por casas abiertas, por todo lo que es el arte como tendencia mundial e internacional. Sugiere que a todos gusta la bellezas, las personas gustan de habitar espacios bellos.

En cuanto a las tendencias para diseños de interiores está marcando su espacio los colores frescos como el beige, por su ligereza y frescura, taupes y lo llamativo de todo lo que implique naturaleza.

Los materiales que dan la sensación de estar rodeado de naturaleza están entrando en tendencia, el guatemalteco está buscando serenidad, tranquilidad, salir un poco del estrés y la tecnología que inunda los ámbitos laborales.

La velada por los 15 años de Scavolini la cerró el Secretario General de la Cámara de Comercio Italiana, Gabriele Musto, compartiendo que este es el periodo del diseño italiano en el mundo, y agregó que Scavolini es la primera cocina en Italia y se mezcla con la importancia que la comida tiene para la cultura de ese país y completó: "si no tienen una buena cocina, no me inviten a su casa".