Se disfrazó de un personaje de Plaza Sésamo al vacunarse, como homenaje a su hijo fallecido

Josué Valdés llamó la atención al asistir a un puesto de vacunación disfrazado del personaje de "Enrique", del conocido programa "Plaza Sésamo". Su motivo: rendir homenaje a su hijo quien murió de cáncer.

Tras conocer la historia detrás de este acto, el hombre se ganó el corazón de muchos en las redes.

Su hijo Emmanuel de 11 años falleció el pasado 3 de junio del 2021, tras una larga batalla con la enfermedad.

El hombre usó el disfraz hasta el último momento. (Foto: redes sociales)

Yesenia Pecina, quien es la pareja de Josué y fue madre de Emmanuel, contó en su cuenta de Facebook que debido a que él tiene un gran sentido del humor y su hijo disfrutaba sus bromas, tuvo la ocurrencia de llegar disfrazado para hacer reír a su pequeño desde donde quiera que estuviera y recordarlo.

Así rindió homenaje a su hijo. (Foto: oficial)

Valdés fue al Gimnasio de Apodaca en Nuevo León, México, con una máscara y los zapatos de "Enrique" e hizo reír a los presentes; además llevó un letrero con el nombre de su hijo.

Su esposa subió la historia a las redes, agregando que jamás pensó que "volvería a reír, pero él logró que yo lo hiciera” con su acto de amor.

Así llamó la atención de todos. (Foto: redes sociales)

"De verdad lo que uno hace por amor a su hijo y recordar que era feliz con las payasadas de su papá. Creí que conocía el grado de loqueras de Josué, pero me di cuenta que no tiene límites. Hoy se fue a la vacuna disfrazado de "Enrique" de Plaza Sésamo, no aguantaba yo la risa y desde que se bajó de la camioneta era la sensación con los policías, el personal médico y no se diga la gente. Pensé que jamás volvería a reír así, pero el logró que yo lo hiciera...", explicó, agregando los videos del acontecimiento.