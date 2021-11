La disminución de eficacia de vacunas ARNm provoca ola de Covid-19 en Europa

La disminución de la eficacia de la vacuna de ARNm está provocando el aumento del virus en Europa, dicen científicos.

Los desarrolladores de vacunas adenovirales como AstraZeneca y Sputnik V sostienen que la eficacia de las vacunas ARNm es menos robusta. Según explican, las vacunas adenovirales inducen una inmunidad más fuerte gracias a la formación de células T, las cuales son una clase de células inmunitarias que informan a las células B productoras de anticuerpos sobre la naturaleza de la amenaza viral y matan directamente a las células infectadas.

Los científicos han reaccionado con escepticismo a las afirmaciones del director ejecutivo de AstraZeneca, de que la escasa aceptación de la vacuna de Oxford/AstraZeneca entre los europeos de edad avanzada podría explicar el aumento actual de las infecciones por Covid-19 en Europa continental.

El CEO de AstraZeneca, Pascal Soriot, dijo al programa radial "Today de BBC Radio 4" que "las diferencias en la inmunidad de las células T entre las vacunas podrían significar que quienes recibieron la inyección de Oxford/AstraZeneca tenían una protección inmunológica más duradera contra el virus. Las células T son una clase de células inmunitarias que informan a las células B productoras de anticuerpos sobre la naturaleza de la amenaza viral y matan directamente a las células infectadas".

Soriot dijo: “Es realmente interesante cuando miras el Reino Unido. Hubo un gran pico de infecciones pero no tantas hospitalizaciones en comparación con Europa. En el Reino Unido, la vacuna AstraZeneca se utilizó para vacunar a las personas mayores, mientras que en Europa la gente pensó inicialmente que la vacuna no funciona en las personas mayores".

More voices confirm Sputnik team’s prediction: waning efficacy of mRNA vaccine is causing the virus surge in Europe. AstraZeneca CEO linked the surge to rejection of adenoviral vaccines which induce stronger immunity thanks to T-cell formation.

https://t.co/TzU0WtRxRG — Sputnik V (@sputnikvaccine) November 23, 2021

“Lo que estoy diciendo es que las células T sí importan y, en particular, se relaciona con la durabilidad de la respuesta, especialmente en las personas mayores, y se ha demostrado que esta vacuna estimula las células T en mayor grado en las personas mayores. No hay pruebas de nada... no lo sabemos. Pero necesitamos más datos para analizar esto y obtener la respuesta ", indicó.

Estas declaraciones fueron respaldadas por los desarrolladores de Sputnik V, quienes en la cuenta oficial del biológico en Twitter expresaron: "Más voces confirman la predicción del equipo Sputnik: la disminución de la eficacia de la vacuna de ARNm está provocando el aumento del virus en Europa. El CEO de AstraZeneca relacionó el aumento con el rechazo de las vacunas adenovirales que inducen una inmunidad más fuerte gracias a la formación de células T".

Por su lado, profesor Matthew Snape, de la Universidad de Oxford, ha comparado las respuestas de anticuerpos y de células T en personas que reciben esquemas estándar o mixtos de las vacunas Pfizer (ARNm) y AstraZeneca (adenovirus). Aunque su equipo encontró evidencia de que una sola dosis de AstraZeneca indujo una mejor respuesta de las células T, la respuesta fue muy similar poco después de recibir dos dosis. “Curiosamente, las mejores respuestas de las células T parecen ocurrir si se administra una primera dosis de la vacuna AstraZeneca seguida de Pfizer”, dijo.