"Vengadores: Doomsday" usa sets reales y evita efectos especiales

Marvel reduce los efectos digitales para aumentar la autenticidad visual.
La nueva película del universo Marvel mantiene la construcción de sets para evitar el exceso de imágenes generadas por computadora (CGI) y hacer que las escenas sean más realistas.
Según declaraciones del diseñador de producción Gavin Bocquet, alrededor del 80 % de los sets interiores de Vengadores: Doomsday fueron construidos, reemplazando a los fondos digitales.
Bocquet explicó que, en escenas clave como la postcréditos de Thunderbolts*, se optó por usar fondos pintados y pantallas prácticas en lugar de efectos generados por computadora.
"Esa fue la primera vez que en un set de Marvel todo era real", comentó el diseñador, dejando atrás los efectos especiales por más cámaras.
Este cambio marca una mejora de calidad respecto a producciones anteriores del estudio, donde los fondos digitales eran la norma, incluso para interiores complejos.