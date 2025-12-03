Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Los equipos confirmados para "Vengadores: Doomsday"

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
03 de diciembre de 2025, 10:09
Un evento de Marvel Studios en Italia deja un nuevo vistazo a los equipos de héroes. (Foto: X)

Un evento de Marvel Studios en Italia deja un nuevo vistazo a los equipos de héroes. (Foto: X)

La filtración desató expectación por la unión de héroes poderosos en la gran pantalla.

LEE: "Vengadores: Doomsday" usa sets reales y evita efectos especiales

Se ha viralizado un video de un evento reciente de Marvel en el que se mostró a los diferentes equipos de superhéroes que aparecerán en la película.

Los 4 Fantásticos reaparecen con su formación clásica en la filtración. (Foto: X)
Los 4 Fantásticos reaparecen con su formación clásica en la filtración. (Foto: X)

Vengadores: Doomsday contará con cinco agrupaciones que tendrán un papel clave en el desarrollo de la historia, comenzando con Los Vengadores que reunirá el nuevo Capitán América, conformado por Thor, Ant-Man, Falcon, Shang-Chi y Loki.

Wakanda aporta fuerza y estrategia con Shuri, M’Baku y Namor. (Foto: X)
Wakanda aporta fuerza y estrategia con Shuri, M’Baku y Namor. (Foto: X)

Le siguen Los 4 Fantásticos con Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm y Ben Grimm, y la agrupación de los Wakandianos con Shuri, M'baku y Namor.

DESCUBRE: Conflicto en el set de "Vengadores": Robert Downey Jr. y Ryan Reynolds en disputa

Los Nuevos Vengadores llegan con una alineación estratégica. (Foto: X)
Los Nuevos Vengadores llegan con una alineación estratégica. (Foto: X)

Además, los Nuevos Vengadores con Bucky Barnes, Yelena Belova, Sentry, Ghost, John Walker y Guardian rojo.

Los X-Men destacan como una de las fuerzas más poderosas de Doomsday. (Foto: X)
Los X-Men destacan como una de las fuerzas más poderosas de Doomsday. (Foto: X)

Por último, uno de los equipos más fuertes conformado por los X-Men: Profesor X, Mística, Gambito, Cíclope, Rondador Nocturno, Bestia y Magneto.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar