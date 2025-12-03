Los equipos confirmados para "Vengadores: Doomsday"

La filtración desató expectación por la unión de héroes poderosos en la gran pantalla.
Se ha viralizado un video de un evento reciente de Marvel en el que se mostró a los diferentes equipos de superhéroes que aparecerán en la película.
Vengadores: Doomsday contará con cinco agrupaciones que tendrán un papel clave en el desarrollo de la historia, comenzando con Los Vengadores que reunirá el nuevo Capitán América, conformado por Thor, Ant-Man, Falcon, Shang-Chi y Loki.
Le siguen Los 4 Fantásticos con Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm y Ben Grimm, y la agrupación de los Wakandianos con Shuri, M'baku y Namor.
Además, los Nuevos Vengadores con Bucky Barnes, Yelena Belova, Sentry, Ghost, John Walker y Guardian rojo.
Por último, uno de los equipos más fuertes conformado por los X-Men: Profesor X, Mística, Gambito, Cíclope, Rondador Nocturno, Bestia y Magneto.