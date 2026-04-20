Disparaba al aire con un arma robada y su pareja lo delató

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El ahora detenido cuenta con un amplio récord delictivo.

Una mujer denunció a su pareja porque realizaba disparos al aire sin causa justificada, en la 2a. avenida y 1a. calle de la zona 1 capitalina.

Se trata de Carlos "N", de 34 años, quien presuntamente se encontraba bajo efectos del alcohol mientras accionaba un arma de fuego, lo que generó alarma entre los vecinos del sector.

(Foto: PNC)

Tras la alerta, agentes se presentaron al lugar y, luego de dialogar con el individuo, este accedió a entregarse de manera voluntaria.

Durante el procedimiento le fue incautada una pistola que contaba con reporte de robo desde el 30 de abril de 2025, tras haber sido sustraída dentro de un bus extraurbano en la calzada San Juan, zona 7.

(Foto: PNC)

Récord delictivo

De acuerdo con los registros, el detenido posee al menos cinco antecedentes por distintos hechos, entre ellos robo de equipo terminal móvil en dos ocasiones, además de riña, escándalo en la vía pública y faltas contra el orden público.

El caso quedó bajo investigación para determinar responsabilidades y esclarecer cómo obtuvo el arma de fuego, señaló la Policía Nacional Civil.