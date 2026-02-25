¡Disparan al huir! Mujer sufre asalto a mano armada en la zona 13

Un asalto a mano armada se registró la tarde de este miércoles 25 de febrero sobre la calzada Atanasio Tzul y 2a. calle, en la zona 13 de la ciudad capital.

Bomberos Municipales fueron alertados luego de que se escucharan disparos en el lugar, por lo que asistieron a la víctima que sufrió un robo.

Se trata de una mujer que aparentemente se transportaba en un automóvil y que fue despojada de sus pertenencias, pero resultó ilesa. Sin embargo, presentaba crisis nerviosa, por lo que fue atendida por los socorristas.

El asalto se perpetró sobre la calzada Atanasio Tzul y 2a. calle, en la zona 13. (Foto: Bomberos Municipales)

Los delincuentes accionaron dos veces su arma de fuego para poder huir, según le indicó la víctima al cuerpo de bomberos.

La Policía Nacional Civil (PNC) se encuentra en el sector para tratar de dar con los individuos.

Socorristas y fuerzas de seguridad arribaron al lugar para atender la emergencia. (Foto: Bomberos Municipales)