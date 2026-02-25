Versión Impresa
¡Disparos en el tránsito! Conductor resulta herido tras ataque armado en la zona 8

  • Por Geber Osorio
25 de febrero de 2026, 13:41
Ciudad de Guatemala
El ataque armado se registró sobre la calzada Atanasio Tzul. (Foto: Bomberos Municipales)

La víctima fue trasladada con múltiples heridas de bala a un centro asistencial.

Una balacera se registró la tarde de este miércoles 25 de febrero en pleno tránsito de la calzada Atanasio Tzul y 36 calle de la zona 8 capitalina.

Los Bomberos Municipales, fueron alertados y al llegar al lugar localizaron dentro de un automóvil a un hombre con heridas por proyectiles de arma de fuego.

Se trata del conductor del mismo, quien fue identificado como Billi Otoniel López Hernández, de 28 años, a quien le brindaron atención prehospitalaria.

El ataque armado fue registrado sobre la calzada Atanasio Tzul y 36 calle de la zona 8. (Foto: Bomberos Municipales)
Posteriormente, la víctima fue trasladada a la emergencia del Hospital Roosevelt con heridas en varias partes del cuerpo, según informaron los socorristas.

De momento se desconoce el motivo de este hecho de violencia que alarmó a los demás automovilistas que circulaban en el sector, en donde el tránsito se ha visto afectado.

La víctima fue trasladada a la emergencia del Hospital Roosevelt con múltiples heridas de bala. (Foto: Bomberos Municipales)
