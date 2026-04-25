DGAC lamenta la muerte de piloto tras caída de avioneta en Escuintla

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La avioneta se desplomó mientras realizaba labores de fumigación agrícola.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) emitió un comunicado luego de que una avioneta se desplomara en la aldea Obero, en Masagua, Escuintla, en donde falleció el piloto de la misma.

El accidente aéreo se registró aproximadamente a las 9:00 de la mañana de este sábado 25 de abril, en el que vio involucrada una aeronave Thursh, con matrícula TG- BUA, la cual realizaba labores de fumigación agrícola en su fase de aspersión, según indicó la DGAC.

Por causas aún no establecidas, la avioneta se desplomó. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Este percance aéreo ha dejado como saldo, el fallecimiento del piloto aviador Luis Guillermo Jurado Muñoz, de 52 años, "quien desempañaba su labor con dedicación y compromiso", dijeron las autoridades aeronáuticas.

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El piloto aviador Luis Guillermo Jurado Muñoz falleció en el accidente aéreo. (Foto: Redes sociales)

La DGAC ha expresado por medio del comunicado, "sus más sinceras condolencias a la familia, amigos y seres queridos" del piloto Luis Jurado.

"En este momento de profunda tristeza, manifestamos nuestra solidaridad con ellos ante esta irreparable pérdida", agregó la DGAC.