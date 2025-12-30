Disputa de tierras deja un fallecido y dos mujeres heridas en Chiquimula

-

Una venganza personal habría provocado el ataque armado entre familiares.

El hondureño Denis Enmanuel Larios García, de 26 años, se encontraba arreando ganado junto a su hermana, su hijastro de 11 años y otra mujer, en la aldea Tontoles, San José La Arada, Chiquimula, cuando fue asesinado a balazos.

Johana Larios García, de 28 años, y Mariana Elizabeth Lemus Monroy, de 27, resultaron gravemente heridas, por lo que fueron trasladadas al hospital regional de la localidad.

Mientras que, el niño al escuchar las detonaciones salió corriendo hacia la calle en donde encontró un picop, que lo llevó hasta una subestación de la Policía Nacional Civil (PNC), por lo que después fue entregado a su progenitora.

El fallecido fue identificado como Denis Enmanuel Larios García, de origen hondureño. (Foto: Santa Elena GT)

Disputa de tierras

Según las investigaciones de la PNC, el ataque se debe a una venganza personal por la disputa de tierras.

Detectives informaron que aparentemente Denis Larios, discutió con miembros de su familia por un terreno horas antes del crimen.

Detallaron que en la escena quedaron 16 casquillos, un vehículo de dos ruedas y una mochila, los cuales fueron evaluado para las investigaciones del hecho.