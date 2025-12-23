Accidente entre dos vehículos deja daños materiales (video)

Accidente deja bloqueado el paso vehicular en dirección al Atlántico
En las primeras horas de la mañana se reportó un fuerte colisión en ruta al Atlántico, donde se vieron involucrados dos vehículos que dejaron el paso bloqueado hacia el norte.
Al lugar se presentaron elementos de la Policía Municipal de Tránsito para brindar apoyo a los afectados y regular el paso por medio del carril reversible.
En las imágenes se puede observar que debido al impacto ambos vehículos sufrieron daños en su estructura.
Se recomienda salir con tiempo de anticipación si se transitará por esta vía.