Víctima del violento asalto en la ruta Interamericana narra lo sucedido

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Los delincuentes dispararon luego de que la víctima se opusiera al robo de sus pertenencias.

La víctima de un violento asalto esta tarde en la ruta Interamericana, brindó declaraciones luego de que los delincuentes se enfrentaran a la Policía Nacional Civil (PNC) en el kilómetro 19 de dicha carretera, en jurisdicción de Mixco.

El conductor de un automóvil al que intentaron asaltar indicó lo siguiente: "Nos toparon el vidrio (del vehículo) con la pistola y después de que no les di nada, empezaron a disparar", narró la víctima.

Asimismo, mencionó: "gracias a Dios estoy bien y a los policías que nos ayudaron, porque si no es por ellos no sé qué nos hubiera pasado... cuando ellos llegaron les dispararon los delincuentes", dijo la víctima.

Mientras que, César Mateo, portavoz de la PNC señaló que, "los presuntos motoladrones fueron sorprendidos en flagrancia robando a un automovilista de aproximadamente 50 años".

Policías detectaron un asalto en desarrollo, y al intentar detener a los motoladrones, estos los atacaron



Uno de baja, otro capturado y arma incautada, además uno con orden de captura por asesinato en grade de tentativa pic.twitter.com/GJZZHAcAdo — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 29, 2026

Los hechos

Policías de la comisaría 16 detectaron un asalto en desarrollo en dicha carretera al escuchar disparos, por lo que comenzaron una persecución y al intentar detener a los delincuentes que se transportaban en una motocicleta, estos dispararon en contra de los agentes.

Las fuerzas de seguridad respondieron al ataque y se produjo una balacera en pleno tránsito ante la mirada de transeúntes y conductores que circulaban en ese momento.

El hecho dejó sin vida a uno de los presuntos asaltantes, quien era de aproximadamente 22 años; mientras que, Bryan Molina García, de 29 años, resultó herido y fue trasladado al Hospital Roosevelt bajo custodia policial.