Habrá séptimo y decisivo: Dodgers ganan a Blue Jays y extienden la Serie Mundial

Dodgers mantienen viva la Serie Mundial, que se definirá en el séptimo.

Sin margen de error tras perder los últimos dos juegos en California, Los Angeles Dodgers consiguieron extender la Serie Mundial al séptimo y decisivo, al vencer 3-1 a los Toronto Blue Jays en el sexto juego de la disputa por el título.

La batalla entre los abridores Yoshinobu Yamamoto (Dodgers) y Kevin Gausman (Blue Jays) fue para el lado del japonés. Ambos lanzaron seis entradas completas, pero el angelino solamente permitió una carrera, mientras el estadounidense recibió tres.

Un doblete remolcador de dos carreras de Will Smith, sumado a un sencillo que impulso una más de Mookie Betts en el tercer inning, fueron suficientes para el conjunto que busca revalidar el título de "La Gran Carpa".

Por parte de los Azulejos, George Springer llevó a home a Addison Barger con un sencillo para descontar, aunque no fue suficiente para coronarse y se jugarán el alzar su primer trofeo de campeón desde 1993 este sábado 1 de noviembre.

Ya no hay mañana para ninguno, ahora, el campeón de las Grandes Ligas se definirá en un séptimo juego que asegura drama hasta el final, con los pitchers abridores del tercer duelo, aquel que terminó en 18 extra innings en LA. ¿Quién se quedará con la gloria?