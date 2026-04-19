¡Era monaguillo! El menor que murió en trágico accidente

El niño de 10 años servía como monaguillo en la iglesia de la aldea San Marcos Chamil, San Juan Chamelco.
EN CONTEXTO: Abuela y nieto fallecen en accidente de tránsito en Alta Verapaz
Un trágico accidente de tránsito en las rutas entre las aldeas Santa Cecilia Chajaneb y Chamil, en San Juan Chamelco, Alta Verapaz ha enlutado a la comunidad, tras el fallecimiento de Jairo Cau Caz, de 10 años.
Jairo, es recordado por ser monaguillo y fue despedido con su uniforme durante el velorio.
La devoción y fe del pequeño deja una huella a quienes lo conocieron y recuerdan como un niño servicial en su parroquia.
En este accidente también murió su abuela, Elvira Sí Caz, de 65 años. Ambos fueron víctimas mortales de este hecho mientras que otros miembros de su familia están en estado delicado en el Hospital Regional de Cobán.
Durante horas de la madruga del domingo 19 de abril, una caravana acompaña el sepelio del pequeño Jairo y su abuela.