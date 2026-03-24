En Francia acusan al Real Madrid de un error médico con Mbappé

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Después de que Kylian Mbappé afirmara públicamente que su rodilla estaba completamente recuperada, surgió en Francia una información que ha generado gran polémica en España.

Según el periodista Daniel Riolo, de la radio francesa RMC, el Real Madrid habría cometido un error importante en el diagnóstico de la lesión del delantero, lo que llevó al Mbappé a buscar una segunda opinión médica en París.

La reacción del futbolista no fue precisamente tranquila. Al parecer, Kylian se mostró muy molesto tras recibir el diagnóstico en Madrid. Posteriormente, el jugador acudió al especialista francés Bertrand Sonnery-Cottet, quien detectó deficiencias en el tratamiento inicial y recomendó un plan basado en el fortalecimiento de la zona afectada, evitando así una intervención quirúrgica.

️ Informa @miguelitocope



El @realmadrid se equivocó de rodilla en el diagnóstico inicial de la lesión de @KMbappe



La noticia adelantada por el periodista @DanielRiolo en @AfterRMC ha sido confirmada por Miguel Ángel Díaz



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Riolo fue más allá al asegurar que, en ciertos círculos, se habla de un error grave por parte del club. Incluso mencionó en lugar de examinar la izquierda de Mbappé, se examinó la derecha. Una acusación que pone en entredicho la profesionalidad del equipo médico. "Es una situación muy comprometida para el Real, podría considerarse una vergüenza", dijo el especialista.

El propio Mbappé ya había hecho referencia a su viaje a la capital francesa, mostrando satisfacción con el resultado. "Mi rodilla está evolucionando bien y cada vez me siento mejor. Tuve la suerte de encontrar el diagnóstico adecuado en París", declaró el lunes durante un evento promocional.