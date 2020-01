Una usuaria de Facebook llamada Hiris Cruz compartió en su perfil una fotografía de un anciano que, por las noches y con la esperanza de ganar para su sustento, sacaba un carrito de hot-dogs en una calle de Querétaro, en México.

"Me comentó que luego no vende nada, me sentí bien al ayudarle porque tal vez era el primero que vendía, tal vez no sea el hot-dog que estamos acostumbrados a comer, pero lo que sí vi es que quiere salir adelante", escribió la usuaria de Facebook.

La imagen rápidamente fue compartida por numerosas personas que se sensibilizaron ante su triste caso, y las ventas del anciano mejoraron considerablemente.

Al día siguiente de la publicación, el anciano recibió a más de 500 clientes. Algunos queretanos pusieron luces, música e, incluso, una persona que alquila personajes prestó uno para que Don Abel llamara aún más la atención.

Los usuarios de las redes esperan que con esta acción, al anciano nunca le falte clientela.

*Con información de La Opinión