Una vida entre melodías y teclas morenas: el camino musical de don Guayito

La vida y trayectoria de don Guayito refleja el valor de la marimba en Guatemala. Fundador de agrupaciones, compositor y maestro del instrumento nacional, su historia es parte esencial de la cultura y del patrimonio musical que identifican a Retalhuleu y al país.

La historia de Eduardo Alfredo Sologaistoa Luarca, de 86 años, quien es conocido con cariño como don Guayito, en San Sebastián, Retalhuleu, resuena como melodía cargada de memoria, esfuerzo y pasión.

Él es un destacado músico que siempre ha mostrado su amor por la marimba, instrumento nacional, que lo ha llevado a trascender dentro y fuera del territorio bataneco, siendo un maestro de este arte.

Por su gran talento artístico, siempre los invitan a presentarse en distintos eventos. (Foto: Ángel Revolorio/Colaborador)

En una entrevista que dio a Soy502, Sologaistoa Luarca recordó que su interés por este instrumento inició en Pueblo Nuevo Tiquisate, Escuintla, frente a la Marimba de los Hermanos Miliani. Aunque era niño, aprendió a tocar en una marimba sencilla, de allí en adelante inició su carrera.

Su formación musical se fortaleció al recibir clases con el nicaragüense nacionalizado guatemalteco, Enrique Ramos, experiencia que marcó profundamente su desarrollo artístico, pues ahora es uno de los grandes exponentes musicales del país.

Eduardo Sologaistoa tiene más de 70 años de ejecutar la marimba. (Foto: Archivo)

Con el paso de los años, su talento fue creciendo y lo llevó a dominar la marimba doble, junto a don Chando Recinos, recibiendo como paga 50 centavos por hora, una recompensa modesta que nunca fue un obstáculo para su entusiasmo y amor por la marimba.

Aunque se involucró en la música desde los 12 años, fue en 1962 cuando dio un paso decisivo al fundar el trío marimbístico Lira Tropical. Con el paso del tiempo, la agrupación evolucionó hasta convertirse en una marimba orquesta, amenizando celebraciones a nivel departamental y en otras regiones.

El músico ha recordado que siete personas integraban la marimba orquesta y seis años después, en 1968, produjeron su primer disco en acetato, del cual lograron vender 2 mil copias, donde incluía melodías escritas por sus integrantes.

"Nunca pensamos llegar tan alto; gracias a Dios, este conjunto pegó. Nos manteníamos trabajando en diferentes lugares. Una de las melodías más recordadas es El zompopo. Me siento feliz de todo lo que se ha vivido", afirmó.

Actualmente, don Guayito es uno de los músicos retaltecos más reconocidos. Sus melodías han cautivado a miles de personas y siguen siendo parte viva de la identidad cultural de la región y de país.

"Compuse varias melodías de mi inspiración y fueron grabadas por diferentes marimbas reconocidas de la región. Escribí la canción Alegre Parinox, dedicada al lugar donde vivo y fue grabada por varias marimbas de la región", recordó.

Su hijo ha seguido sus pasos y lo acompaña en la ejecución del instrumento. (Foto: Archivo)

Entre las melodías más destacadas que compuso están: Tiquisate de mis recuerdos, Mi muñeca María Luisa, Mi terruño Retalhuleu, Centenario Retalhuleu, Torito bataneco, De un infierno a otro y Cantón Paoj Santo Domingo.

A lo largo de su carrera, don Guayito convirtió cada melodía en un reflejo de su entorno y de la vida cotidiana. Sus composiciones siguen interpretándose en distintas regiones, manteniendo vigente la tradición marimbística del país. Entre risas, ha comentado que, gracias a Dios, la marimba ocupa un lugar importante y alto en la música guatemalteca y en el corazón de los chapines.