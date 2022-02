"Doña Inesita" vivía en un asilo para no ser una carga familiar

La reconocida actriz colombiana Dora Cadavid, quien dio vida al personaje de "Doña Inesita" en la telenovela "Yo soy Betty, la fea", murió este lunes 31 de enero a consecuencia de una complicación pulmonar que padecía desde varios años atrás.

La también cantante, actriz y locutora de 84 años se encontraba viviendo en un hogar para adultos mayores, esto para evitar ser "una carga para su familia".

Pese a su gran éxito en las diversas producciones en las que participó a lo largo de su vida, Cadavid estuvo fuera de escena en los últimos años y se retiró en 2017.

Vivía en un hogar para adultos mayores

Desde hace varios años había tomado la decisión de vivir en un hogar geriátrico, dado que ya estaba envejeciendo y se encontraba sola.

En 2018, la actriz conformó en un programa llamado "Lo Sé Todo", que fue ella quien tomó la decisión de irse a un asilo, debido a que por su edad no debía seguir viviendo sola y sus familiares estaban preocupados, puesto que ya tenía 80 años.

"Mis sobrinas estaban muy preocupadas porque yo vivía sola, y tú sabes que uno por la edad no debe estar solo en ninguna parte y yo no quiero ser una carga para nadie", afirmó en aquel momento.

Antes de ir a vivir al hogar, la famosa actriz residía con sus sobrinas y nuera, que la acogieron tras la muerte de su único hijo, Moisés Cadavid, en 2012.

Aunque pudo ser muy difícil dejar su casa en La Calera, la reconocida artista decidió vivir con otras personas de su edad y encontró un lugar en el que se sentía cómoda.

"Entonces, ellas muy inteligentes buscaron un lugar donde yo estuviera a gusto y aquí me lo encontraron", aseveró Cadavid en su momento.

No tenía miedo a morir

La actriz aseveró que no tenía miedo a morir, sino más bien respeto a la muerte y esperaba no sufrir los últimos minutos de su vida, por lo que incluso prefería dejar el mundo mientras estuviera dormida y no se diera cuenta.