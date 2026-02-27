¡Enfrentó a la ley! Ligan a proceso a jugador que golpeó a la árbitro durante partido

-

Tras haber realizado una denuncia, el jueves 26 de febrero las autoridades brindan nueva información sobre el caso de la árbitro agredida por un jugador, esto se sabe:

El pasado sábado 31 de enero se registró un incidente entre un jugador y una mujer árbitro donde luego que marcara tarjeta amarilla el hombre le diera un puñetazo en el rostro.

Tras el hecho, el lunes 2 de febrero, la agredida identificada como Manuela Marroquín, decidió presentar su denuncia ante el Ministerio Público, en el municipio de San Juan Cotzal, departamento de Quiché, por la agresión contra el jugador Bernabé Lázaro Cruz.

El sindicado fue beneficiado con medidas sustitutivas por lo que se encuentra libre mientras realizan las investigaciones. (Foto: Cortesía)

El jueves 26 de febrero se programó la audiencia de primera declaración, donde la Agencia Fiscal de la Mujer en Nebaj, Quiché, logró que Cruz fuera ligado a proceso penal por el delito de violencia contra la mujer en su manifestación física en el ámbito público.

Durante la audiencia, el órgano jurisdiccional otorgó un plazo de cuatro meses para la investigación y al sindicado se le proporcionó medida sustitutiva.

Este viernes se llevó a cabo la primera audiencia donde se determinó que la investigación tendrá una duración de cuatro meses. (Foto: Redes Sociales)

Captado en video:

El hecho causó conmoción no solo en la cancha si no también en las redes sociales que fueron testigos de la agresión ya que una persona que se encontraba en la audiencia logró captar el momento exacto en el que Cruz recibió una falta por lo que ella pitó para evitar que ambos jugadores tuvieran algún contacto físico, fue allí cuando el jugador la insultó.

Ante sus palabras la árbitro le sacó tarjeta amarilla y el jugador le dio un puñetazo en el rostro.