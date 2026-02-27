Ángel Medrano, el dueño de una discoteca que fue atacado a tiros

La víctima se conducía en su auto cuando fue interceptada por hombres fuertemente armados.
Ángel Aníbal Medrano Martínez, de 43 años, era el propietario de la reconocida Discoteca Café Luna en Aldea Las Cabezas.
Cuando se conducía en su vehículo, sobre el kilómetro 94.6 de la aldea El Amatillo, Jalpatagua, Jutiapa, fue interceptado por desconocidos en motocicleta.
Según declaraciones de testigos, Medrano intentó huir de sus atacantes ingresando a una calle, pero terminó estrellándose en una percha de blocs, por lo que intentó bajarse del carro para escapar, pero fue atacado a balazos, quedando tendido en el lugar.
Cuando los socorristas llegaron, la víctima ya no contaba con signos vitales.
Medrano era originario de aldea Las Cabezas y según vecinos, era muy querido en su comunidad.