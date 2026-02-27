Versión Impresa
¡Atención! Estos son los riesgos que corres por actividad del volcán de Fuego

  • Con información de Dirlyn González/colaboradora
27 de febrero de 2026, 09:38
El volcán ha incrementado su actividad, lanzando grandes cantidades de ceniza. (Foto:&nbsp;Captura de video de AfarTV)

Las columnas de ceniza están alcanzando más de 4 mil metros de altura.

El volcán de Fuego se mantiene activo y bajo alerta anaranjada por su constante emisión de ceniza y material incandescente, con columnas que alcanzan hasta 4,500 m de altura y caída de ceniza en poblados cercanos, según el último boletín emitido por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh)

Ante ello, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social advierte que la ceniza no es solo polvo, pues puede irritar ojos, garganta y pulmones, además de afectar la piel, y representa un riesgo especial para personas con enfermedades respiratorias, niños y adultos mayores.

Recomiendan mantener puertas y ventanas cerradas, usar protección como mascarillas y gafas, y evitar la exposición innecesaria al aire libre mientras persista la caída de ceniza.

Ante cualquier síntoma como tos, irritación ocular o dificultad para respirar, se recomienda a la población acudir de inmediato al servicio de salud más cercano para recibir atención adecuada.

